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Kısmetse Olur nerede çekiliyor? Kısmetse Olur Aşkın Gücü evi nerede? İzleyenlerin ağzı açık kaldı!

13.12.2022 11:16 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kısmetse Olur Aşkın Gücü konseptiyle yeniden izleyicisi ile buluşmaya başladı. Bir döneme damgasını vuran evlilik programı bu defa Öykü Serter'in sunumuyla internet ortamında ekrana geliyor. İlk bölümü yayınlanan programda gelin ve damat adaylarının kaldığı ev büyük dikkat çekti. Peki, Kısmetse Olur nerede çekiliyor? Kısmetse Olur Aşkın Gücü evi nerede? İzleyenlerin ağzı açık kaldı...

Kısmetse Olur nerede çekiliyor? Kısmetse Olur Aşkın Gücü evi nerede? İzleyenlerin ağzı açık kaldı!

5 yıl önce yayınlanan ve döneme damga vuran evlilik programı Kısmetse Olur Aşkın Gücü konseptiyle yeniden ekrana gelmeye başladı. Fenomen program sadece YouTube üzerinden yayınlanıyor. 9 kadın ve 9 erkeğin yer aldığı izdivaç programının sunuculuğunu ise Öykü Serter üstleniyor. İlk bölümü yayınlanan programda Kısmetse Olur evi dikkat çekti. Peki, Kısmetse Olur nerede çekiliyor?

KISMETSE OLUR NEREDE ÇEKİLİYOR?

Kısmetse Olur Aşkın Gücü ilk bölümüyle izleyicisinin karşısına çıktı. Programda gelin ve damat adaylarının kaldığı ev büyük dikkat çekti. Ancak evin nerede olduğu şuan için bilinmiyor.

Kısmetse Olur hangi kanalda, saat kaçta? Kısmetse Olur hangi kanalda, saat kaçta?

İŞTE KISMETSE OLUR EVİNİN GÖRSELLERİ:

kısmetse olur 2

kısmetse olur 3

kısmetse olur 4

kısmetse olur 5

kısmetse olur 6

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