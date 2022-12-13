Kısmetse Olur nerede çekiliyor? Kısmetse Olur Aşkın Gücü evi nerede? İzleyenlerin ağzı açık kaldı!

5 yıl önce yayınlanan ve döneme damga vuran evlilik programı Kısmetse Olur Aşkın Gücü konseptiyle yeniden ekrana gelmeye başladı. Fenomen program sadece YouTube üzerinden yayınlanıyor. 9 kadın ve 9 erkeğin yer aldığı izdivaç programının sunuculuğunu ise Öykü Serter üstleniyor. İlk bölümü yayınlanan programda Kısmetse Olur evi dikkat çekti. Peki, Kısmetse Olur nerede çekiliyor?

KISMETSE OLUR NEREDE ÇEKİLİYOR?

Kısmetse Olur Aşkın Gücü ilk bölümüyle izleyicisinin karşısına çıktı. Programda gelin ve damat adaylarının kaldığı ev büyük dikkat çekti. Ancak evin nerede olduğu şuan için bilinmiyor.

İŞTE KISMETSE OLUR EVİNİN GÖRSELLERİ:



