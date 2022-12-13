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Kısmetse Olur hangi kanalda, saat kaçta? Kısmetse Olur Aşkın Gücü 2. BÖLÜM CANLI İZLE!

13.12.2022 10:16 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bir döneme damga vuran efsane program Kısmetse Olur 5 yıl aradan sonra yeniden izleyicisinin karşısına çıktı. Heyecanla beklenen programın ilk bölümü sosyal medyaya damga vurdu. Şimdi ise 2. bölüme dair detaylar merak ediliyor. Öykü Serter'in sunuculuğunu üstlendiği program “Aşkın Gücü” konseptiyle bu kez internet ortamından izleyenleriyle buluşuyor. Peki, Kısmetse Olur hangi kanalda, saat kaçta? İşte tüm merak edilenler...

Kısmetse Olur hangi kanalda, saat kaçta? Kısmetse Olur Aşkın Gücü 2. BÖLÜM CANLI İZLE!

Kısmetse Olur yeni sezonu ve yeni konsepti ile izleyicisinin karşısına çıktı. Bir döneme damga vuran evlilik programı Kısmetse Olur yeni yarışmacılarıyla yeniden izleyicisinin karşısına çıktı ve ilk bölümüyle sosyal medyada gündemden düşmedi. Kısmetse Olur hangi kanalda, saat kaçta? Kısmetse Olur Aşkın Gücü 2. BÖLÜM CANLI İZLEME linkine haberimizin içerisinden ulaşabilirsiniz...

KISMETSE OLUR HANGİ KANALDA, SAAT KAÇTA?

Kısmetse Olur Aşkın Gücü bugün 2. yeni bölümüyle YouTube'da izleyicisinin karşısına çıkacak. Kısmetse Olur saat 18:30'da izleyicileri ile buluşacak.

KISMETSE OLUR 2. BÖLÜM CANLI İZLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ

kısmetse olur

KISMETSE OLUR 2022 YARIŞMACILARI KİMLER?

Kısmetse Olur'un erkek yarışmacıları: Serdar, Erhan, Bilek, Sedat, Erol, Zeyd, Kaan, Oğulcan, Tolga

Kısmetse Olur'un kadın yarışmacıları: Yeliz, Yaren, Şeydanur, Simge, Aybüke, Merve, Cansel, Tuğçe, Ayşenur

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
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