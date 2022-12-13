Kısmetse Olur hangi kanalda, saat kaçta? Kısmetse Olur Aşkın Gücü 2. BÖLÜM CANLI İZLE!

Kısmetse Olur yeni sezonu ve yeni konsepti ile izleyicisinin karşısına çıktı. Bir döneme damga vuran evlilik programı Kısmetse Olur yeni yarışmacılarıyla yeniden izleyicisinin karşısına çıktı ve ilk bölümüyle sosyal medyada gündemden düşmedi. Kısmetse Olur hangi kanalda, saat kaçta? Kısmetse Olur Aşkın Gücü 2. BÖLÜM CANLI İZLEME linkine haberimizin içerisinden ulaşabilirsiniz...

KISMETSE OLUR HANGİ KANALDA, SAAT KAÇTA?

Kısmetse Olur Aşkın Gücü bugün 2. yeni bölümüyle YouTube'da izleyicisinin karşısına çıkacak. Kısmetse Olur saat 18:30'da izleyicileri ile buluşacak.

KISMETSE OLUR 2. BÖLÜM CANLI İZLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ

KISMETSE OLUR 2022 YARIŞMACILARI KİMLER?

Kısmetse Olur'un erkek yarışmacıları: Serdar, Erhan, Bilek, Sedat, Erol, Zeyd, Kaan, Oğulcan, Tolga

Kısmetse Olur'un kadın yarışmacıları: Yeliz, Yaren, Şeydanur, Simge, Aybüke, Merve, Cansel, Tuğçe, Ayşenur



