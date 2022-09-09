Kısmetse Olur Tuğçe Yılmaz leopar desenli mini elbisesiyle poz verdi! "Su gibisin"

Eski gelin adayı Tuğçe Yılmaz, Kısmetse Olur evinin dikkat çeken isimlerinden biriydi. Kısmetse Olur programı ile akıllara kazınan Yılmaz, şimdilerde sosyal medya pozlarıyla dikkat çekiyor.

MİNİ ETEKLİ POZ VERDİ

Tuğçe Yılmaz şimdilerde ekranlardan uzak bir yaşam sürüyor.

Sosyal medya hesabını aktif olarak kullanıyor.

Leopar desenli mini elbisesiyle verdiği poz ile dikkat çekti.

O poza Yılmaz'ın sevenleri, "Su gibisin", "Harikasın" diye yazdı.

Tuğçe Yılmaz, Emre Ubeyli ile yaşadığı aşkla uzun süre konuşulmuştu.

İkili, program devam ederken yollarını ayırma kararı almıştı.





