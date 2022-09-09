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  4. Kısmetse Olur Tuğçe Yılmaz leopar desenli mini elbisesiyle poz verdi! "Su gibisin"

Kısmetse Olur Tuğçe Yılmaz leopar desenli mini elbisesiyle poz verdi! "Su gibisin"

09.09.2022 18:33 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Tuğçe Yılmaz, bir zamanlara damga vuran evlendirme programı Kısmetse Olur ile tanındı. Emre ile aşk yaşamasıyla o dönem gündemde olan Yılmaz, son zamanlarda değişimiyle dikkat çekti.

Kısmetse Olur Tuğçe Yılmaz leopar desenli mini elbisesiyle poz verdi! "Su gibisin"

Eski gelin adayı Tuğçe Yılmaz, Kısmetse Olur evinin dikkat çeken isimlerinden biriydi. Kısmetse Olur programı ile akıllara kazınan Yılmaz, şimdilerde sosyal medya pozlarıyla dikkat çekiyor.

MİNİ ETEKLİ POZ VERDİ

Tuğçe Yılmaz şimdilerde ekranlardan uzak bir yaşam sürüyor.

Kısmetse Olur Tuğçe Yılmaz leopar desenli mini elbisesiyle poz verdi!

Sosyal medya hesabını aktif olarak kullanıyor.

Kısmetse Olur Tuğçe Yılmaz leopar desenli mini elbisesiyle poz verdi!

Leopar desenli mini elbisesiyle verdiği poz ile dikkat çekti.

Kısmetse Olur Tuğçe Yılmaz leopar desenli mini elbisesiyle poz verdi!

O poza Yılmaz'ın sevenleri, "Su gibisin", "Harikasın" diye yazdı.

Kısmetse Olur Tuğçe Yılmaz leopar desenli mini elbisesiyle poz verdi!

Tuğçe Yılmaz, Emre Ubeyli ile yaşadığı aşkla uzun süre konuşulmuştu.

Kısmetse Olur Tuğçe Yılmaz leopar desenli mini elbisesiyle poz verdi!

İkili, program devam ederken yollarını ayırma kararı almıştı.

Kısmetse Olur Tuğçe Yılmaz leopar desenli mini elbisesiyle poz verdi!

Kısmetse Olur Tuğçe Yılmaz leopar desenli mini elbisesiyle poz verdi!

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Kanal D kısmetse olur sosyal medya evlendi
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