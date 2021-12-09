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'Kısmetse Olur' yarışmacısı Cansel Çördük sütyensiz pozuyla olay oldu

09.12.2021 16:36 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

'Kısmetse Olur' yarışmasıyla ünlenen Cansel Çördük, sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımlarla gündem oldu. Çördük son hali ve sütyensiz fotoğraflarıyla dikkat çekti.

'Kısmetse Olur' yarışmacısı Cansel Çördük sütyensiz pozuyla olay oldu

Bir dönem yayınlanan 'Kısmetse Olur' yarışmasında gelin adayı olarak dikkat çeken daha sonra Arda Turan ile yazışmaların ifşa eden Cansel Çördük, değişimi ile dikkat çekti.

Yaptığı paylaşımlarla sık sık magazin gündemine gelen Cansel Çördük, geçirdiği estetik operasyonlarla geçmiştekinden oldukça farklı görünüyor. Fotoğraflarına yaptığı filtrelerle de zaman zaman dalga konusu olan Çördük son paylaşımlarıyla yine dikkat çekti.

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İÇ ÇAMAŞIRLI POZA TEPKİ

Bir marka için pozlar veren eski yarışmacı sütyensiz giydiği kürklü montla dikkat çekti.

Cansel Çördük'ün pozlarını görenler "Alev aldı buralar" yorumunda bulundu.

Bazı takipçiler ise eski yarışmacının bu pozunu bira müstehcen buldu ve "Daha ne kadar açacaksın" yorumunda bulundu.


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