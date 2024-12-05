Kısmetse Olur yarışmacısı Çağrı Özer Yemekteyiz'de ortaya çıktı! Sosyal medya onu konuştu

2015-2017 yılları arasında Kanal D ekranlarında yayınlanan Kısmetse Olur programı, geçtiğimiz yıllarda Aşkın Gücü formatı ile YouTube'da yeniden izleyicisi ile buluşmuştu.

Programdaki yarışmacılar kısa sürede sosyal medyada gündem olmayı başardı. Yarışmaya ilk sezonda katılan ve tavırları ile programa damga vuran isimlerden olan Çağrı Özer şimdi de Yemekteyiz'de ortaya çıktı.

Daha önce Nihat Hatipoğlu programında da görülen Çağrı Özer'i, Zuhal Topal'ın evinde görenler çok şaşırdı.

YORUM YAĞDI

Kısmetse Olur yarışmacısını gören herkes 'programdan programa koşuyor', 'katılmadığı program kalmadı', 'buna da mı çıkmış' gibi yorumlar yapıldı.