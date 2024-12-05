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  4. Kısmetse Olur yarışmacısı Çağrı Özer Yemekteyiz'de ortaya çıktı! Sosyal medya onu konuştu

Kısmetse Olur yarışmacısı Çağrı Özer Yemekteyiz'de ortaya çıktı! Sosyal medya onu konuştu

Öznur Yaslı İkier Öznur Yaslı İkier Mynet Magazin Editörü
05.12.2024 15:17
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Bir dönemin efsane programı Kısmetse Olur, Öykü Serter'in sunumu ile YouTube'da yayınlanmaya başlamıştı. Programda yaşanan aşklar ve yarışmacılar kısa sürede hafızalarda yer etti ve sosyal medyada konuşulmaya başlandı. Programın ilk sezonunda yarışan isimlerden biri olan Çağrı Özer şimdi de Yemekteyiz programında ortaya çıktı.

Kısmetse Olur yarışmacısı Çağrı Özer Yemekteyiz'de ortaya çıktı! Sosyal medya onu konuştu

2015-2017 yılları arasında Kanal D ekranlarında yayınlanan Kısmetse Olur programı, geçtiğimiz yıllarda Aşkın Gücü formatı ile YouTube'da yeniden izleyicisi ile buluşmuştu.

Programdaki yarışmacılar kısa sürede sosyal medyada gündem olmayı başardı. Yarışmaya ilk sezonda katılan ve tavırları ile programa damga vuran isimlerden olan Çağrı Özer şimdi de Yemekteyiz'de ortaya çıktı.

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Daha önce Nihat Hatipoğlu programında da görülen Çağrı Özer'i, Zuhal Topal'ın evinde görenler çok şaşırdı.

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YORUM YAĞDI

Kısmetse Olur yarışmacısını gören herkes 'programdan programa koşuyor', 'katılmadığı program kalmadı', 'buna da mı çıkmış' gibi yorumlar yapıldı.

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Anahtar Kelimeler:
Zuhal Topal kısmetse olur yemekteyiz
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