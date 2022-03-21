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'Kısmetse Olur' yarışmacısı Cansel Çördük minicik şortuyla poz verdi! Herkes Bahar Candan sandı

21.03.2022 13:20 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

'Kısmetse Olur' yarışmasıyla ünlenen Cansel Çördük, minicik şortuyla verdiği pozu paylaşınca olay oldu. Bir dönem Arda Turan ile mesajlaşmalarıyla gündeme gelen Çördük'ün pozunu görenler "Bahar Candan olmuşsun" yorumlarında bulundu.

'Kısmetse Olur' yarışmacısı Cansel Çördük minicik şortuyla poz verdi! Herkes Bahar Candan sandı

'Kısmetse Olur' programı ile tanınan Cansel Çördük paylaşımları ve değişimiyle sosyal medyayı sallıyor. Yurt dışında yaşayan eski yarışmacı son dönemde modellik ve şarkıcılık yapıyor. Yaptığı iddialı pozlarla öne çıkan Cansel Çördük son olarak minicik şortuyla yatarken çekilen pozlarını paylaştı.

'Kısmetse Olur' yarışmacısı Cansel Çördük köpeğiyle uyurken çekilen fotoğrafını paylaşınca kendisine yorum yağdı. Estetikli haliyle sık sık adından söz ettiren, bir dönem Arda Turan'la da yazışmaları ortaya çıkan yarışmacıyı herkes Bahar Candan'a benzetti.

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Instagram'da fotoşoplu pozlarını sık sık paylaşan bir diğer yarışmacı Bahar Candan'a benzerliğiyle dikkat çeken Çördük bu yorumlara yanıt vermedi.

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Anahtar Kelimeler:
Bahar Candan
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