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  4. Kısmi felç geçirmişti! Popstar Mehtap'tan haber var! Sağlık durumunu açıkladı

Kısmi felç geçirmişti! Popstar Mehtap'tan haber var! Sağlık durumunu açıkladı

17.11.2023 21:22 | Son Güncelleme:
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Popstar Alaturka programı ile adını duyuran Mehtap Yılmaz, geçtiğimiz gün beynine pıhtı atması sebebiyle apar topar hastaneye kaldırılmıştı. Popstar Mehtap'ın sağlık durumu ile ilgili bir açıklama geldi.

Star TV'de yayınlanan ve Orhan Gencebay, Bülent Ersoy ve Ebru Gündeş'in jüri üyeliği yaptığı Popstar Alaturka programı ile tanınan Mehtap Yılmaz, geçtiğimiz çarşamba günü pıhtı atması sebebiyle gece yarısı hastaneye kaldırılmış ve yoğun bakıma alınmıştı. Ünlü sanatçı kendine geldi.

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2 GÜN YOĞUN BAKIMDA KALDI

Popstar Mehtap Yılmaz beynine pıhtı atması sonucu kısmi felç geçirdi. Hastanede tedavisi süren Yılmaz'ın sağlık durumu ile ilgili ilk açıklama Yılmaz'ın resmi Instagram sayfası üzerinden yapıldı.

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Hızlı bir şekilde yoğun bakıma alınan Mehtap Yılmaz'dan iki günün sonunda sevindirici haber geldi.

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SEVİNDİREN HABER GELDİ

Yoğun bakımdan çıkarılan ve odaya alınan Popstar Mehtap Yılmaz, Instagram hesabından paylaşım yaparak sağlık durumunun iyi olduğunu açıkladı. Yılmaz durumu ile ilgili yaptığı paylaşıma, 'Canlarım benim. Sizlerin dualarını kabul etti. Allah'ım bana bir mucize yarattı ve hayattayım. Mesajlarınızı tek tek okudum. Binlerce kez teşekkür ederim. İyi ki varsınız. Ben de daha iyiyim. Ağır bir durum atlattım. Allah'a şükürler olsun artık odama çıktıö. Sizleri çok seviyorum. Cansınız' notunu düştü.

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Başakşehir Çam ve Sahura Şehir Hastanesi'nde yatan ve sonrasında da doktoruna teşekkür eden Popstar Mehtap, kendisi ile ilgilinen doktoruyla alakalı da bir paylaşım yaparak, 'İlk geldiğim gün beni acil serviste hayata döndüren, tekrar yürümemi sağlayan canım doktorum. Meleğim. Çok teşekkür ederim. Hiç unutmayacağım zamanla yarışını, soğukkanlı kalışını, tekrar beni yürütmek için verdiğin çabanı. Allah her şeyi gönlüne göre versin. İnşallah ömrümün sonuna kadar kalbimin içine koydum seni. Hep de orada kalacaksın' notunu düştü.

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Mehtap'ın paylaşımları kısa sürede binlerce kişi tarafından beğenildi. Ünlü isme geçmiş olsun yorumları yağdı.

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