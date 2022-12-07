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Yayıncı Melih Kalkan hayatını kaybetti! Kistik fibrozis hastalığı nedir, belirtileri nelerdir? İşte hastalığı hakkında bilgiler

07.12.2022 15:29 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yayıncı Melih Kalkan hayatını kaybetti. Unlost adlı yayıncı Cantuğ Özsoy ile yaptığı yayınlardan ünlenen küçük oyuncu Melih Kalkan’ın kistik fibrozis hastalığı ile mücadele ediyordu.

Yayıncı Melih Kalkan hayatını kaybetti! Kistik fibrozis hastalığı nedir, belirtileri nelerdir? İşte hastalığı hakkında bilgiler

Kistik fibrozis hastalığı ile mücadele eden yayıncı Melih Kalkan hayata gözlerini yumdu. Unlost adlı yayıncı Cantuğ Özsoy ile yaptığı yayınlardan ünlenen küçük oyuncu Melih Kalkan’ın vefat haberini Özsoy duyurdu.

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Özsoy açıklamasında, “Biricik kardeşimiz Melih ne yazık ki kistik fibrozis hastalığına yenik düştü, melek oldu.Cenazesi bugün ikindi namazına müteakiben Bayrampaşa Merkez Camiinden kaldırılıp Topkapı Kozlu Mezarlığına defnedilecektir. Sevenlerine duyurulur." dedi.

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KİSTİK FİBROZİS HASTALIĞI NEDİR?

Kistik fibrozis (KF), doğumdan itibaren solunum sistemi, sindirim sistemi ve üreme sistemininde yer alan mukus ve ter bezlerini etkileyen kalıtsal bir hastalıktır. Kistik Fibrozis özellikle, akciğerler, pankreas, karaciğer, bağırsaklar, sinüsler ve cinsel organların işlevini önemli derecede etkilemektedir.

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Kistik fibrozis hastalığına sahip kişilerde, vücuttaki yer alan mukus kalınlaşır ve yapışkan bir hal alır. Bu durumda kişinin nefes almada zorlanmasına neden olur ve ciddi bir akciğer enfeksiyonu gelişme olasılığını artırır.

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