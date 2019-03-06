Kit Harington’tan (Jon Snow) Game of Thrones finali itirafı

Game of Thrones dizisinde Jon Snow karakterine hayat veren Kit Harington, katıldığı bir televizyon programında, senaryoda dizinin sonunu okurken verdiği tepkiyi anlattı.

32 yaşındaki İngiliz aktör, finali okuduğunda ağladığını itiraf etti.

Harington, 14 Nisan’da sekizinci ve final sezonuyla ekrana gelecek olan Game of Thrones’un finali için, “Gelişen olaylar karşısında şoka girdim ve şaşırdım” ifadesini kullandı.

Game of Thrones’un “kültürel bir tanımlayıcı” olduğunu söyleyen Harington, bazı politik figürlerin dizideki Joffrey karakterini taklit etmeye çalıştığını söyledi.

Harington, daha önce verdiği bir röpostajda, "Final çekimlerinin ardından hepimiz ağlıyorduk ama bitirdiğimiz için miydi yoksa çok yorulduğumuz için miydi bilmiyorum. Uykuya muhtaç kalmıştık" demişti.

