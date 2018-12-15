Kitap çalan köpek sosyal medyada olay oldu

Filmlere konu olacak olay Isparta Kutlubey Mahallesi 1001. Sokak üzerindeki bir kitapçıda 27 Kasım 2018 tarihinde meydana geldi. Hasan Yırık isimli işletmecinin içeride olduğu anlarda kapı önünde bulunan Gandalf isimli köpek, rafların önünde bir süre oyalandı. Sonra rafta bulunan bir kitabı alarak uzaklaşmaya başladı. İşletmecinin seslenerek çağırması üzerine geri gelen Gandalf isimli köpek raftan çaldığı kitabı teslim edince, tavuk döner ile ödüllendirildi. O anlar işyerinin güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.

"KİTABI ONDAN GERİ ALDIM, SONRA TAVUK DÖNER ISMARLADIM"

Yaşanan olayı anlatan işletmeci Hasan Yırık, “Kasım sonuna doğruydu, akşam saat 19.00-20.00 civarlarıydı. Ben burada kitap düzeltiyordum. Bir sokak köpeği, buralarda dolaştığı için adını Gandalf koymuştuk. Biz, burada dururken, kapının önünde yattı, bir şeyler yapıyordu. Normalde hep masanın altına yatardı ama o gün yatmadı. En sonunda kitabı almış ağzına, götürüyordu. Ben de onu görünce kapıdan dışarı çıktım ve ‘Gandalf’ dedim. Sonra kuyruğunu sallayarak geldi ve kitabı ondan aldım. Sonra kendisine tavuk döner ısmarlayıp, dükkana geri geldim” dedi.