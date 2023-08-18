Kıvanç Tatlıtuğ ile reklamda yer almıştı! Sara Sampaio sere serpe uzanıp poz verdi

Portekizli model Sara Sampaio sosyal medyayı aktif kullanıyor. Türkiye'de Kıvanç Tatlıtuğ ile oynadığı reklam filmi ile tanınan Victoria's Secret modeli Sara Sampaio şu sıralar tatilde.

Kırmızı bikinisiyle denizin ve güneşin tadını çıkardığı bir günden paylaşımlar yapan model muhteşem fiziğini sergiledi.

Sere serpe uzanarak güneşlendiği anları paylaşan model formunu sporla koruyor.

Her gün antrenman yapan ve haftanın 4 günü spora giden Sara Sampaio hayranlarını mest etti.



Model daha önce tatildeyken üstsüz hallerinin gizlice çekilmesine isyan ederek "Mesleki hayatımda çok üstsüz fotoğraf verdim. Ancak özel yaşantımda, mahrem bir zamanda fotoğraflarımın çekilmesinden son derece rahatsız oldum" demişti.



