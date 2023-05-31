Kıvanç Tatlıtuğ ile Serenay Sarıkaya'lı Aile'de yer yerinden oynadı! Devin Cihan'ı vurdu sosyal medya yıkıldı! 'Gerçek bir Soykan oldu'

Show TV’nin Ay Yapım imzalı dizisi Aile dün akşam yayınlanan heyecan dolu bölümüyle sezon finali yaptı. Kıvanç Tatlıtuğ ve Serenay Sarıkaya'nın başrolleri paylaştığı dizi son bölümüyle sosyal medyada gündem oldu.

Senaryosunu Hakan Bonomo'nun yazdığı dizinin sezon finalinde evlatlık olduğu ortaya çıkan Cihan Soykan Aslan'ı vurdu. Ancak Devin kocasının intikamını aldı. Devin silahı Cihan'a doğrulttu ve Cihan'ı vurdu.

Kendi gününde reytinglerde üst sıralarda yer alan Aile dizisi son bölümüyle çok konuşuldu. Nejat İşler, Kıvanç Tatlıtuğ, Serenay Sarıkaya'lı bu sahneler izleyenler tarafından çok beğenildi.

Sosyal medyada; 'Devin şimdi gerçek bir Soykan oldu', 'Oyunculuklar der geçerim', 'O nasıl bir son sahneydi', 'Sinema tadında bir sahneydi helal olsun' gibi yorumlar yapıldı.

Ayrıca dizinin sezon finaliyle birlikte Nejat İşler'in diziye veda edeceği iddia edildi.

Kıvanç Tatlıtuğ’un Aslan’a, Serenay Sarıkaya’nın da Devin karakterine hayat vereceği dizi, tanınmış ailelerden Soykanlar’ın başındaki Aslan’ın, kendisiyle aynı yerden yaralı psikolog Devin’le tanışmasıyla aile içinde değişen dengeleri, gelişen olayları ve ‘aile’ kavramının en tartışmalı yönlerini ele alıyor.

Dizinin oyuncu kadrosunda; Kıvanç Tatlıtuğ, Serenay Sarıkaya, Nejat İşler, Canan Ergüder, Umutcan Ütebay, Yüsra Geyik, Ece Simge Yurdatapan, Levent Ülgen, Emel Göksu ve Nur Sürer yer alıyor.

