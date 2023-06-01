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Kıvanç Tatlıtuğ seçim sonucunu meşale yakıp kutladı mı? Yanıt geldi

01.06.2023 11:35 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kıvanç Tatlıtuğ'un 28 Mayıs'ta yapılan seçimin ardından sette meşale yakarak kutlama yaptığı iddiası gündeme gelmişti. Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda iddiayı yalanlayan oyuncu, "27 Mayıs Cumartesi günü Aile dizisi 13. bölüm sezon finali kutlaması için yakıldı o meşaleler" dedi.

Kıvanç Tatlıtuğ seçim sonucunu meşale yakıp kutladı mı? Yanıt geldi

Aile dizisinin başrol oyuncusu Kıvanç Tatlıtuğ'un 28 Mayıs'ta yapılan cumhurbaşkanlığı seçiminin ardından sette meşale yakarak kutlama yaptığı iddiası gündeme gelmişti.

Görüntülerin sosyal medyada konuşulmaya başlanmasının ardından yakışıklı oyuncudan cevap geldi.

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Twitter hesabından yaptığı paylaşımda seçimin ardından meşale yaktığı iddiasını yalanlayan Kıvanç Tatlıtuğ, "27 Mayıs Cumartesi günü Aile dizisi 13. bölüm sezon finali kutlaması için yakıldı o meşaleler. Yeni sezonda görüşmek üzere. Sağlıkla kalın" ifadelerini kullandı.

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SEZON FİNALİNİ BİRLİKTE İZLEDİLER

Kıvanç Tatlıtuğ, Serenay Sarıkaya, Canan Ergüder, Nejat İşler, Yüsra Geyik ve Nur Sürer gibi başarılı oyuncuların yer aldığı Aile dizisi, salı günü yayınlanan bölümüyle sezon finali yaptı. Dizi ekibi, salı günü akşam bir araya gelerek hem bölümü izledi hem de birlikte yemek yedi. Tatlıtuğ geceye, eşi Başak Dizer ile katıldı.

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Kıvanç Tatlıtuğ Oyuncu

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