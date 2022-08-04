Kıvanç Tatlıtuğ'un pozu hayranlarını ikiye böldü! "Kıvanç'ın 50 tonu!"

Kıvanç Tatlıtuğ ve Beren Saat, bir döneme damga vuran ve günümüzde de tekrar bölümleri büyük bir ilgiyle izlenen Aşk-ı Memnu'nun üzerinden geçen 12 yılın ardından Netflix'te yayınlanacak bir film için kamera karşısına geçti. Çekimlerin başlanması bile ikilinin fanlarını heyecanlandırmaya yeterken, Kıvanç Tatlıtuğ'un sosyal medya hesabında yaptığı paylaşım olay oldu.

KIVANÇ TATLITUĞ'DAN 'KARAVAN' POZU

Ünlü oyuncu karavanda çekildiği pozla takipçilerini ikiye böldü.

Dikkat çeken tarzıyla bir anda gündem olan ünlü oyuncuya çok sayıda yorum ve beğeni geldi.

"BU YAKIŞIKLILIĞIN VERGİSİ OLMASI LAZIM!"

Bazı Instagram kullanıcıları "Sabah sabah içimiz açıldı", "Bu yakışıklılığın vergisi olması lazım", "Kıvanç'ın elli tonu!" gibi yorumlar yaparak pozu beğendiklerini ifade ederken, diğer takipçileri "Yakışmamış bence", "Ayakları felç etmeseymiş iyiymiş, tarzla felç arasında kaldım" gibi yorumlar yaparak oyuncuyu ti'ye aldı.

