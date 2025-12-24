MAGAZİN

RTÜK'ten Kısmetse Olur Aşkın Gücü programına ceza!

Bir dönemin efsane programı Kısmetse Olur, yıllar sonra yeni formatıyla YouTube platformunda yayınlanmış ancak kısa sürmüştü. Kısmetse Olur şimdilerde 'Aşkın Gücü' formatıyla Prime Video'da yayınlanıyordu. RTÜK ‘Aşkın Gücü’ adlı yarışmanın 'Kadınlara yönelik baskıları teşvik eden ve kadını istismar eden programlar içeremez' gerekçesiyle dijital platforma idari para cezası ve katalogdan çıkarılmasına karar verdi.

Öznur Yaslı İkier

Bir zamanlar Kanal D ekranlarında yayınlanan ve izleyicileri ekranlara kilitleyen izdivaç programı Kısmetse Olur, yenilenmiş haliyle YouTube'da izleyicisinin karşısına çıkıyordu.

Ancak kısa süren program Aşkın Gücü formatıyla Prime Video'da yeniden yayınlanmaya başlamıştı. Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK), 'Aşkın Gücü' adlı yarışmaya, programın yayınlandığı dijital platform Prime Video'ya idari para cezası ve katalogdan çıkarma cezası uyguladı.

RTÜK, gerçekleştirdiği toplantıda Prime Video'da yayınlanan 'Aşkın Gücü' isimli yarışma programındaki 'ihlalleri' değerlendirdi. Programda, cinsiyet rollerini katı ve klişe kalıplara hapseden, kadınların baskı altına alınmasını meşrulaştıran, kadınların karar alma süreçlerinden dışlanmasını sağlayan, kadınları belirli davranış kalıplarına zorlayan ve bu durumu olumlayan konuların işlendiğinin tespit edildiği belirtildi.

Kadının bedensel, duygusal veya psikolojik olarak bir nesne veya meta gibi kullanıldığı, programın kadınların onurunu zedeleyici biçimde sunulduğu, kadınların duygusal durumunun reyting veya ilgi çekme amacıyla sömürüldüğü, erkekler arası rekabette bir 'ödül' ya da 'sebep' olarak konumlandırıldığı değerlendirmesi paylaşıldı.

Dijital platforma; 6112 sayılı Radyo ve Televizyonların Kuruluş ve Yayın Hizmetleri Hakkında Kanun'un 8’inci maddesinin birinci fıkrasının (s) bendinde yer alan 'Kadınlara yönelik baskıları teşvik eden ve kadını istismar eden programlar içeremez' hükmünü ihlal etiğine karar verilerek, yüzde 3 idari para cezası ve programın katalogdan çıkarılması yaptırımını uyguladı.

