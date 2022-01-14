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Kıvanç Tatlıtuğ ve Başak Dizer Bodrum'da hayvan barınağını ziyaret etti! "Keşke hepsini kurtarabilsek"

14.01.2022 02:15 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kıvanç Tatlıtuğ ve Başak Dizer, Bodrum’daki bir hayvan barınağını ziyaret etti. Hayvan sevgisiyle bilinen Tatlıtuğ, barınaktaki köpekleri sevdi. Barınaktaki köpeklerin görüntülerini paylaşan Başak Dizer "Keşke hepsini kurtarabilsek" ifadelerini kullandı.

Ünlü manken, oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ, 2016 yılında Başak Dizer'le evlendi. Mutlu evlilikleri olan Kıvanç Tatlıtuğ ve Başak Dizer, geçtiğimiz günlerde bebek haberini almışlardı. 4 aylık hamile olan ve erkek bebek bekleyen Başak Dizer, eşi Kıvanç Tatlıtuğ ile birlikte Bodrum'a gitti.

Anne- baba olmaya hazırlanan ünlü çift, Bodrum'daki bir hayvan barınağını ziyaret etti.

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"KEŞKE HEPSİNİ KURTARABİLSEK"

Başak Dizer bu anları 'aşk' notuyla paylaştı.

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Hayvan sevgisiyle bilinen Tatlıtuğ'un barınaktaki bir köpeği sevdiği görüntülere ise Dizer, "Çok naif bir kangal kızımız" notunu yazdı.

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Dizer paylaşımında "Keşke hepsini kurtarabilsek. Dünya tatlıları bunlar. Burada olmayı hak etmiyorlar" dedi.

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Anahtar Kelimeler:
Bodrum Başak Dizer Kıvanç Tatlıtuğ
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