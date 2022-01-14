Kıvanç Tatlıtuğ ve Başak Dizer Bodrum'da hayvan barınağını ziyaret etti! "Keşke hepsini kurtarabilsek"

Ünlü manken, oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ, 2016 yılında Başak Dizer'le evlendi. Mutlu evlilikleri olan Kıvanç Tatlıtuğ ve Başak Dizer, geçtiğimiz günlerde bebek haberini almışlardı. 4 aylık hamile olan ve erkek bebek bekleyen Başak Dizer, eşi Kıvanç Tatlıtuğ ile birlikte Bodrum'a gitti.

Anne- baba olmaya hazırlanan ünlü çift, Bodrum'daki bir hayvan barınağını ziyaret etti.

"KEŞKE HEPSİNİ KURTARABİLSEK"

Başak Dizer bu anları 'aşk' notuyla paylaştı.

Hayvan sevgisiyle bilinen Tatlıtuğ'un barınaktaki bir köpeği sevdiği görüntülere ise Dizer, "Çok naif bir kangal kızımız" notunu yazdı.



Dizer paylaşımında "Keşke hepsini kurtarabilsek. Dünya tatlıları bunlar. Burada olmayı hak etmiyorlar" dedi.





