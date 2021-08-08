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Kıvanç Tatlıtuğ ve Başak Dizer çiftinin desteğini Haluk Levent duyurdu

08.08.2021 02:56 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türkiye’nin çeşitli noktalarında devam eden yangın söndürme çalışmaları devam ederken AHBAP'ın kurucusu ve ünlü şarkıcı Haluk Levent, Kıvanç Tatlıtuğ ve eşi Başak Dizer'in yardımda bulunduğunu duyurdu. Levent, bağış için ünlü çifte teşekkür etti.

Kıvanç Tatlıtuğ ve Başak Dizer çiftinin desteğini Haluk Levent duyurdu

Yangınların çıktığı ilk günden beri alevlere teslim olan bölgelere destek götüren Haluk Levent, AHBAP'a bağış yapan ünlü isimlere Twitter hesabından teşekkür ediyor.

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Haluk Levent, son olarak Kıvanç Tatlıtuğ ve eşi Başak Dizer'in, yangınların kontrol altına alınmasında yardımcı olması için kiralanacak helikopter için katkıda bulunduğunu duyurdu.

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Levent, Twitter hesabından, "Sevgili Kıvanç Tatlıtuğ ve Başak Dizer aradılar. 'Abi helikopter kiralamada bizim de desteğimiz olsun istedik. 300 bin TL‘lik bağış yapma kararı aldık.' dediler. Kıvanç Tatlıtuğ ve Başak Dizer’e çok teşekkürler." mesajını paylaştı.

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Anahtar Kelimeler:
Başak Dizer Kıvanç Tatlıtuğ
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