Kıvılcım Ural bu kez Duman Grubu'nun gitaristi Batuhan Mutlugil'in eşiyle tartıştı

Leyla Mutlugil, Instagram’da ‘Vokal dersi almak istiyorum, var mı bildiğiniz bir hoca?' dedi. Yazım hatalarına takılan Ural, 'Canım ya olacaksın sen de inşallah ellinden önce bir şeyler ama önce Türkçe dersi verin buna' yazdı. Kıvılcım'ın da hatalarla dolu yazısına cevaben Mutlugil de ‘Aslında sana verilecek çok ders var lolita... Ağzımı açtırma! Susmayı öğretmediler sana? Seviyemiz ne yazık ki aynı değil, neydiği belirsiz tip seni' dedi. Bazı sosyal medya kullanıcıları ikilinin kavgasına 'Kıvılcım sadece Kaan'ın yuvasını dağıtmakla kalmayacak, Duman Grubu'nu da dağıtacak' yorumunu yaptı.

Batuhan Mutlugil - Leyla Mutlugil

Leyla Mutlugil, Kıvılcım Ural'ın 'Canım ya olacaksın sen de inşallah ellinden önce bir şeyler ama...' sözleri karşısında şunları yazdı:

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