Kıvrak dansıyla çok konuşulmuştu! Melis Sezen havuz başında poz verdi! Yorum yağdı

Sadakatsiz dizisinde canlandırdığı 'Derin' rolüyle hafızalara kazınan Melis Sezen şimdilerde FOX'un yeni dizisi Gülcemal ile karşımıza çıkıyor. Melis Sezen iş adamı sevgilisi Atilla Bingöl ile Çeşme'de tatile çıktı. Bikinisiyle poz veren Sezen, düzgün fiziğiyle dikkat çekti.

Leopar bir bikini takımı tercih eden Melis Sezen kameralar karşısına geçti. Güzel havanın tadını çıkaran ünlü isim havuz başında poz verdi.

Melis Sezen'in tatil pozlarına takipçilerinden beğeni ve yorum yağdı. Ünlü ismin pozunu beğenenler arasında, Selen Görgüzel, Bengü, İpek Filiz Yazıcı ve Müge Boz gibi isimler yer aldı.

Teknede poz verden Melis Sezen, "Omzuma güneşi koydum. Minik bir öpücük kondurdu." notunu düştü.

Ünlü ismin tatil pozuna takipçilerinden, "Nesin sen güzellik abidesi mi", "Çok güzelsin sen", "Müthiş" gibi yorumlar geldi.

KIVRAK DANIS OLAY OLMUŞTU

Melis Sezen karavanda "Hazırlık" notunu düştüğü videosunu Instagram hesabında yayınladı.

Sezen'in dans videosu sosyal medyada birçok kez paylaşıldı. Ünlü oyuncu, kıvraklığı ve kusursuz fiziğiyle dikkat çekti.



