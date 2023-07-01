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Kıvrak dansıyla çok konuşulmuştu! Melis Sezen havuz başında poz verdi! Yorum yağdı

01.07.2023 19:21 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Gülcemal dizisinde 'Deva' karakterine hayat veren ünlü oyuncu Melis Sezen sosyal medyayı epey aktif kullanıyor. Daha önce Instagram hesabında yayınladığı dans videolarıyla gündem olan ünlü isim bu kez erkek arkadaşı Atilla Bingöl ile çıktığı tatilden havuz başı pozunu paylaştı. Leopar bir bikini tercih eden ünlü güzele yorum yağdı.

Kıvrak dansıyla çok konuşulmuştu! Melis Sezen havuz başında poz verdi! Yorum yağdı

Sadakatsiz dizisinde canlandırdığı 'Derin' rolüyle hafızalara kazınan Melis Sezen şimdilerde FOX'un yeni dizisi Gülcemal ile karşımıza çıkıyor. Melis Sezen iş adamı sevgilisi Atilla Bingöl ile Çeşme'de tatile çıktı. Bikinisiyle poz veren Sezen, düzgün fiziğiyle dikkat çekti.

Leopar bir bikini takımı tercih eden Melis Sezen kameralar karşısına geçti. Güzel havanın tadını çıkaran ünlü isim havuz başında poz verdi.

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Melis Sezen'in tatil pozlarına takipçilerinden beğeni ve yorum yağdı. Ünlü ismin pozunu beğenenler arasında, Selen Görgüzel, Bengü, İpek Filiz Yazıcı ve Müge Boz gibi isimler yer aldı.

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Teknede poz verden Melis Sezen, "Omzuma güneşi koydum. Minik bir öpücük kondurdu." notunu düştü.

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Ünlü ismin tatil pozuna takipçilerinden, "Nesin sen güzellik abidesi mi", "Çok güzelsin sen", "Müthiş" gibi yorumlar geldi.

KIVRAK DANIS OLAY OLMUŞTU

Melis Sezen karavanda "Hazırlık" notunu düştüğü videosunu Instagram hesabında yayınladı.

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Sezen'in dans videosu sosyal medyada birçok kez paylaşıldı. Ünlü oyuncu, kıvraklığı ve kusursuz fiziğiyle dikkat çekti.

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