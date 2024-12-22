Kıyafetine eleştiri yağmıştı! Survivor Ayşe'den aşk pozu

Survivor kadrosu belli olunca gözler yarışmacıların özel hayatına çevrildi. 1 Ocak 2025'te yayınlanmaya başlayacak Survivor'ın All Star kadrosunda İsmail Balaban, Barış Murat Yağcı, Serenay Aktaş, Sema Aydemir, Zeynep Alkan, Batuhan Karacakaya, Yağmur Banda, Ayşe Yüksel, Adem Kılıççı yer aldı. Gönüllüler takımında ise Kaan Kazgan, Göksu Küçükali, Kübra Avcı, Tuğba Yeni, Dilşah Kurt, Batuhan Gökgöz, Mevlüt Koçak, Adilhan Numan olacak.

Survivor 2025 All Star kadrosunda yer alan eski Survivor yarışmacısı Ayşe Yüksel'in fragmanda giydiği kıyafete eleştiri yağmıştı. Survivor Ayşe, uzun zamandır içerik üreticisi Sercan Saray ile aşk yaşıyor.

Ayşe Yüksel, Survivor öncesi spor çalışmalarına devam ederken sevgilisi Sercan Saray'ı da ihmal etmiyor.

Sevgililer, Dominik yolculuğu öncesi birlikte zaman geçiriyor. Sosyal medyadan mutluluk pozlarını paylaşan çift yeni bir paylaşım daha yaptı.