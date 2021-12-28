Kıyamet filmi ne zaman çekildi? Kıyamet filminin oyuncuları kimler?

2018 yapımı Kıyamet filminin konusu ve oyuncu kadrosu merak konusu oldu. Kıyamet filminde kaosun içindeki gençlik aşkı ile tekrardan bir araya gelmeye çalışan genç bir adamın hikayesi işleniyor. İşte Kıyamet filminin konusu ve oyuncu kadrosu...

KIYAMET FİLMİNİN KONUSU NEDİR?

Kaosun içinde gençlik aşkı ile yeniden bir araya gelmeye çalışan adamın hikayesinin işlendiği Kıyamet filminde, insanlık büyük tehlike altındadır. Kaosun baş gösterdiği dünyada insanların tek amacı hayatta kalmaktır. Bu kargaşanın ortasında Alex, geçmişten gelen bir hayaletle tanışır.

KIYAMET OYUNCULARI KİMLER?

Christoffer Nordenrot

Jesper Barkselius

Pia Halvorsen

Lisa Henni



