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Kıyamet filmi ne zaman çekildi? Kıyamet filminin oyuncuları kimler?

28.12.2021 19:07 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yönetmen koltuğunda Victor Danell'in oturduğu bilim kurgu, aksiyon filmi Kıyamet, zaman zaman televizyon ekranlarında da yer alıyor. Kıyamet filminde Christoffer Nordenrot ‘Alex' rolüne, Lisa Henni ise 'Anna' rolüne hayat veriyor. İşte merak edilenler...

Kıyamet filmi ne zaman çekildi? Kıyamet filminin oyuncuları kimler?

2018 yapımı Kıyamet filminin konusu ve oyuncu kadrosu merak konusu oldu. Kıyamet filminde kaosun içindeki gençlik aşkı ile tekrardan bir araya gelmeye çalışan genç bir adamın hikayesi işleniyor. İşte Kıyamet filminin konusu ve oyuncu kadrosu...

KIYAMET FİLMİNİN KONUSU NEDİR?

Kaosun içinde gençlik aşkı ile yeniden bir araya gelmeye çalışan adamın hikayesinin işlendiği Kıyamet filminde, insanlık büyük tehlike altındadır. Kaosun baş gösterdiği dünyada insanların tek amacı hayatta kalmaktır. Bu kargaşanın ortasında Alex, geçmişten gelen bir hayaletle tanışır.

KIYAMET OYUNCULARI KİMLER?

  • Christoffer Nordenrot
  • Jesper Barkselius
  • Pia Halvorsen
  • Lisa Henni


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