Kıyamet sonrası temaya özel RAD duyuruldu

RAD, PC için 2019 yazında, PlayStation 4, Nintendo Switch ve Xbox One’da ise 8 Nisan Pazartesi’den itibaren Steam üzerinden sınırlı bir Kapalı Betada olacak.

RAD’da oyuncular, bilinmeyen ve tarif edilemez yaratıklarla dolu sürekli değişen, radyoaktif bir çorak toprak olan Fallow’a girmesi gereken genç bir kahraman rolünü üstlenirler. Burada, dünyayı iyileştirmek ve çatlak, çorak peyzajı yemyeşil bir yeni hayat kaynağına dönüştürmek için bir çözüm bulacaklar. Ancak, insanlığın geleceği, bilinmeyen topraklara ne kadar derin bir şekilde yolculuk yaparlarsa, kendilerini tuhaf yeni mutasyonlarla kutsayan ya da kendilerini zehirli toksinlere maruz bırakacaklar.

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