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Kıyamet sonrası temaya özel RAD duyuruldu

KarıKoca Gaming KarıKoca Gaming
TEKNOLOJİ  | 21.03.2019 15:58 | Son Güncelleme

BANDAI NAMCO ve Double Fine Productions, insanlığın yok oluş ile bir kez değil iki kez karşılaştığı, kıyamet sonrası dünyada geçen 3D aksiyon gizlilik öğeleriyle süslü bir oyun olan RAD‘ı duyurdu.

Kıyamet sonrası temaya özel RAD duyuruldu

RAD, PC için 2019 yazında, PlayStation 4, Nintendo Switch ve Xbox One’da ise 8 Nisan Pazartesi’den itibaren Steam üzerinden sınırlı bir Kapalı Betada olacak.

RAD’da oyuncular, bilinmeyen ve tarif edilemez yaratıklarla dolu sürekli değişen, radyoaktif bir çorak toprak olan Fallow’a girmesi gereken genç bir kahraman rolünü üstlenirler. Burada, dünyayı iyileştirmek ve çatlak, çorak peyzajı yemyeşil bir yeni hayat kaynağına dönüştürmek için bir çözüm bulacaklar. Ancak, insanlığın geleceği, bilinmeyen topraklara ne kadar derin bir şekilde yolculuk yaparlarsa, kendilerini tuhaf yeni mutasyonlarla kutsayan ya da kendilerini zehirli toksinlere maruz bırakacaklar.

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Anahtar Kelimeler:
RAD Kıyamet oyun

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