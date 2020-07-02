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Kıyır kıyır badem mutluluğu: Bademli kurabiye tarifi

sebboy sebboy
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Kimler badem sever acaba? Alerjisi olmayan herkes sever neden sevmesin ki. Böyle yemyeşil çağlaların içinde, tazecik bademleri mesela ya da kavrulmuş mis gibi kokan canım bademleri. Tatlıya da tuzluya da yakışan nadir şeylerden. Hele de sadece bademden yapılan, şekli ay dedeye benzeyen kurabiyelere herkes bayılır, özellikle de çocuklar.

Kıyır kıyır badem mutluluğu: Bademli kurabiye tarifi

Bir bardak süt, yanında da mis kokulu bademli kurabiyeler. Haydi koşun mutfağa da küçük ay dedeler yaparak sevdiğiniz herkesi mutlu edin.

Bademli Kurabiye Tarifi

Malzemeler

2 su bardağı un
1 su bardağı badem
180 gram tereyağı
6 yemek kaşığı pudra şekeri
1 paket kabartma tozu
1 paket vanilya
1 su bardağı pudra şekeri

Tarif

Bademleri küçük parçalar haline getirin ve bir tavanın içine alın. Üzerine belirtilen miktardaki unun yarısını ekleyin. Ocağın altını açın ve kısık ateşte kavurmaya başlayın. Un renk değiştirene kadar bu işleme devam edin.
Kavurma işlemi sonrasında bademleri ve unu karıştırma kabına alın. Havalandırarak karışımı karıştırın. Oda sıcaklığında bekletilmiş tereyağını, pudra şekerini, unun kalan kısmını, kabartma tozu ve vanilyayı ekleyin.
Karışımı hamur kıvamına gelene ve tereyağı el ısısıyla eriyene kadar yoğurun.
Hamuru tezgahın üzerine alın ve merdane yardımıyla çok inceltmeden hamuru açın.
Kurabiyelere ay şeklindeki bir kalıp yardımıyla veya bir su bardağının ağzıyla şekil verin. Tabanına yağlı kağıt serilmiş fırın tepsinin üzerine kurabiyeleri belli aralıklarda yerleştirin.
Önceden ısıtılmış 170 derece fırının orta kısmına tepsiyi yerleştirin ve üzerleri renk alıncaya kadar yaklaşık 20 dakika pişirin. (Kurabiyeleri önceden ısıtılmış 180 derecelik fırında 10 dakika pişirdikten sonra, 60 derecede 10 dakika daha pişirebilirsiniz. Pişirme süresi fırınlarda değişiklik gösterebilir. Bunun için kurabiyeler renk aldığında fırından çıkarmanız gerekiyor.)
Fırından çıkan kurabiyeleri, ızgara teli üzerinde soğutun ve geniş bir tabağa alın.
Kurabiyelerin üzerini tamamen pudra şekeriyle kaplayın ve servise hazır hale getirin.

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