Şerbetli tatlı yapmak hiç bu kadar kolay olmamıştı! Kıyır kıyır kalburabastı nasıl yapılır

Şerbetli tatlı yapmak gözünüzü korkutuyorsa ve nereden başlayacağınızı bilemiyorsanız kalburabastı sizin harika bir başlangıç olabilir. Bu pratik tarifle çok kolay bir şekilde kıyır kıyır bir kalburabastı hazırlayabilirsiniz.

KALBURABASTI TARİFİ

MALZEMELER

125 gram oda sıcaklığında tereyağı veya margarin

3 su bardağı un

1 çay bardağı sıvı yağ

1 çay bardağı irmik

1 paket vanilya

3 su bardağı toz şeker

1 su bardağı ceviz içi

1 çay bardağı yoğurt

1 adet yumurta

3 su bardağı su

1/2 paket kabartma tozu

3-4 damla limon suyu

1 tutam tuz

HAZIRLANIŞI