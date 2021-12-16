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Şerbetli tatlı yapmak hiç bu kadar kolay olmamıştı! Kıyır kıyır kalburabastı nasıl yapılır

16.12.2021 07:43 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Şerbetli tatlı yapmak kolay iş değil. Siz de, evinizde her zaman bulunan malzemelerle hazırlayabileceğiniz pratik bir şerbetli tatlı arayışındaysanız bu ağızda dağılan kalburabastı tarifi tam size göre! Özel gün sofralarında sunabileceğiniz veya misafire çayın yanında ikram edebileceğiniz kıyır kıyır, enfes kalburabastı tarifi için detaylar yazımızda.

Şerbetli tatlı yapmak hiç bu kadar kolay olmamıştı! Kıyır kıyır kalburabastı nasıl yapılır

Şerbetli tatlı yapmak gözünüzü korkutuyorsa ve nereden başlayacağınızı bilemiyorsanız kalburabastı sizin harika bir başlangıç olabilir. Bu pratik tarifle çok kolay bir şekilde kıyır kıyır bir kalburabastı hazırlayabilirsiniz.

KALBURABASTI TARİFİ

MALZEMELER

  • 125 gram oda sıcaklığında tereyağı veya margarin

  • 3 su bardağı un

  • 1 çay bardağı sıvı yağ

  • 1 çay bardağı irmik

  • 1 paket vanilya

  • 3 su bardağı toz şeker

  • 1 su bardağı ceviz içi

  • 1 çay bardağı yoğurt

  • 1 adet yumurta

  • 3 su bardağı su

  • 1/2 paket kabartma tozu

  • 3-4 damla limon suyu

  • 1 tutam tuz

HAZIRLANIŞI

  • Tatlının şerbetinin soğuk olması için işe şerbetinizi hazırlamakla başlayın. Bunun için 3 su bardağı şeker ve 3 su bardağı suyu bir tencereye alıp kaynatın.

  • Şerbet kaynamaya başlayınca 3-4 damla limon suyu ekleyip 5 dakika daha kaynatın ve ocaktan alıp soğumaya bırakın.

  • Tatlının hamurunu hazırlamak için derin bir kabın içerisine 125 gram tereyağı, 1 çay bardağı yoğurt, 1 adet yumurta ve 1 çay bardağı sıvı yağı koyup iyice karıştırın.

  • Hazırladığınız karışıma 1 çay bardağı irmik, 1 paket vanilya ve 1/2 paket kabartma tozunu ekleyip karıştırın.

  • Hamur için son malzeme olan unu da azar azar ekleyerek iyice yoğurun. Hamurun yumuşak kıvamlı olmasına dikkat edin.

  • Hazırladığınız hamurdan ceviz büyüklüğünde parçalar ayırıp yuvarlayın.

  • Yuvarladığınız hamurları bir rendenin arka yüzüne bastırarak açın.

  • Hamurun rendede şekil almayan tarafına ceviz içi koyup her iki taraftan kapatın.

  • İçini doldurduğunuz hamurları fırın tepsisine aralıklı olarak dizin.

  • Önceden ısıtılmış 180 derecelik fırında tatlıların üzeri kızarana kadar pişirin. Tatlınızın yumuşamamasını ve kıyır kıyır kalmasını istiyorsanız hamurunuzun iyice pişmesine özen gösterin.

  • Tatlınızı fırından çıkardığınızda soğuk şerbeti üzerine dökün ve servis etmeden önce tatlınızın şerbeti iyice çekmesine özen gösterin.

  • Bu tarife göre yaklaşık 30 adet kalburabastı hazırlayabilirsiniz. Arzuya göre malzemelerin miktarlarında değişikliğe giderek tatlı miktarını arttırıp azaltabilirsiniz.
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