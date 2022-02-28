Kıyma kullanarak paça lezzetini yakalayabilirsiniz: Kastamonu'dan sahan paçası tarifi

Karadeniz yöresinde uzun zamandan beridir sevilen ve hemen her evde pişen sahan paçası, ilk olarak ismi ile merak uyandırıyor. Akşam yemeklerinde tüketildiği gibi kahvaltılarda da pratik bir tarif olarak karşımıza çıkan bu yemeğin en önemli özelliği ise elbette sahanda pişiriliyor olması! Sahan paçasını ilk defa duyan pek çok kişi bu yemeği sakatat içerikli bir yemek gibi algılasa da, içinde et olarak kıyma bulunan ve hemen herkesin rahatlıkla deneyebileceği keyifli bir lezzet olduğundan bahsedebiliriz. Oldukça kısa bir süre içerisinde hazırlanıp sofraya gelebilen, bazen de kalan ürünleri değerlendirme yemeği olarak karşımıza çıkabilen sahan paçası tarifine geçelim...
MALZEMELER
200 gram orta yağlı dana kıyması
2 çorba kaşığı tereyağı
1 tatlı kaşığı buğday ya da mısır nişastası
3 adet yumurta
2 su bardağı süzme yoğurt
1 su bardağı soğuk su
5 diş sarımsak
Yeteri kadar tuz
HAZIRLANIŞI
İlk olarak bir karıştırma kasesinin içerisine süzme yoğurdunuzu alın.
Üzerine 1 su bardağı soğuk su ilave edin ve çırpma teli yardımı ile iyice karıştırın.
Sarımsakları soyduktan sonra havanda az bir miktar tuz ile birlikte dövün.
Dövülmüş sarımsakları su ile seyrelttiğiniz süzme yoğurdun içerisine ilave edin.
1-2 dakika kadar daha çırpın. Damak tadınıza göre tuzunu ayarlayın.
Hazırladığınız sarımsaklı yoğurdun üzerine yumurtaları kırın.
Ardından nişastanızı da ekleyip karıştırın.
Hazırladığınız yoğurtlu sosu daha sonra kullanmak üzere buzdolabına kaldırın.
Orta boy bir sahanı ocağa alın.
Sahanın içerisine kıymayı ekleyin ve hiç yağ ilave etmeden kendi yağında karıştırarak kavurup tuzunu ayarlayın.
Önceden hazırladığınız ve dolapta beklettiğiniz sarımsaklı yoğurt sosunu kıymanın üzerine gezdirin.
Karışımı sürekli karıştırarak suyunu çekene kadar pişirin.
Tereyağını eritin ve kırmızı toz biberle karıştırın.
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