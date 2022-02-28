Kıyma kullanarak paça lezzetini yakalayabilirsiniz: Kastamonu'dan sahan paçası tarifi

Karadeniz yöresinde uzun zamandan beridir sevilen ve hemen her evde pişen sahan paçası, ilk olarak ismi ile merak uyandırıyor. Akşam yemeklerinde tüketildiği gibi kahvaltılarda da pratik bir tarif olarak karşımıza çıkan bu yemeğin en önemli özelliği ise elbette sahanda pişiriliyor olması! Sahan paçasını ilk defa duyan pek çok kişi bu yemeği sakatat içerikli bir yemek gibi algılasa da, içinde et olarak kıyma bulunan ve hemen herkesin rahatlıkla deneyebileceği keyifli bir lezzet olduğundan bahsedebiliriz. Oldukça kısa bir süre içerisinde hazırlanıp sofraya gelebilen, bazen de kalan ürünleri değerlendirme yemeği olarak karşımıza çıkabilen sahan paçası tarifine geçelim...

SAHAN PAÇASI TARİFİ

MALZEMELER

200 gram orta yağlı dana kıyması

2 çorba kaşığı tereyağı

1 tatlı kaşığı buğday ya da mısır nişastası

3 adet yumurta

2 su bardağı süzme yoğurt

1 su bardağı soğuk su

5 diş sarımsak

Yeteri kadar tuz

Yeteri kadar kırmızı toz biber (dilerseniz acı dilerseniz tatlı toz biber kullanabilirsiniz.)

HAZIRLANIŞI