Kıymalı biber dolması tarifi: Kıymalı biber dolması nasıl yapılır?

Renk renk dolmalar her mevsim, her öğün Türk sofralarını süsler. Hem tadı ile hem görüntüsü ile hem de pratik tarifi ile çok sevilen ve çok sık yapılan biber dolmasını bir de kıymalı deneyin. İşte kıymalı biber dolması tarifi!
Kıymalı biber dolması tarifi için gerekli tüm malzemeleri aşağıda görebilirsiniz. İsterseniz malzeme miktarını artırarak daha fazla sayıda biber dolması da hazırlayabilirsiniz. Ayrıca yapımı da son derece kısa sürüyor. Şimdiden afiyet olsun.
MALZEMELER
10 dolmalık biber
150 gram kıyma
Yarım çay bardağı pirinç
Yarım çay bardağı bulgur
Yarım çay bardağı zeytinyağı
1 soğan
1 domates rendesi
Birere çay kaşığı kırmızı toz biber, tuz ve karabiber
1 kaşık salça
Pişirme sosu:
1 kaşık salça
1 bardak kaynar su
TARİF
İç harç malzemelerini bir kapta karıştırın.
Dolmalık biberlerin içlerini temizleyin.
Sap bölümlerini kapak biçiminde kesin ve ayırın.
İç harcı biberlere bölüştürün.
Tencereye biberleri yerleştirin.
Kapaklarını kapatın.
Sos için malzemeleri bir kapta karıştırın.
Tencereye dökün.
Üzeri kapalı kısık ateşte 25 dakika kadar pişirin.
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