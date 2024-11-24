Kıymalı biber dolması tarifi: Kıymalı biber dolması nasıl yapılır?

Kıymalı biber dolması tarifi için gerekli tüm malzemeleri aşağıda görebilirsiniz. İsterseniz malzeme miktarını artırarak daha fazla sayıda biber dolması da hazırlayabilirsiniz. Ayrıca yapımı da son derece kısa sürüyor. Şimdiden afiyet olsun.

MALZEMELER 10 dolmalık biber

150 gram kıyma

Yarım çay bardağı pirinç

Yarım çay bardağı bulgur

Yarım çay bardağı zeytinyağı

1 soğan

1 domates rendesi

Birere çay kaşığı kırmızı toz biber, tuz ve karabiber

1 kaşık salça

Pişirme sosu:

1 kaşık salça

1 bardak kaynar su