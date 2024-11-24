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Kıymalı biber dolması tarifi: Kıymalı biber dolması nasıl yapılır?

Ferhan Petek Ferhan Petek
24.11.2024 19:17
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Renk renk dolmalar her mevsim, her öğün Türk sofralarını süsler. Hem tadı ile hem görüntüsü ile hem de pratik tarifi ile çok sevilen ve çok sık yapılan biber dolmasını bir de kıymalı deneyin. İşte kıymalı biber dolması tarifi!

Kıymalı biber dolması tarifi: Kıymalı biber dolması nasıl yapılır?
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Kaç adet 10
Hazırlık Süresi 45dk
Pişirme Süresi 40dk
Kalori/Adet 250kal

Kıymalı biber dolması tarifi için gerekli tüm malzemeleri aşağıda görebilirsiniz. İsterseniz malzeme miktarını artırarak daha fazla sayıda biber dolması da hazırlayabilirsiniz. Ayrıca yapımı da son derece kısa sürüyor. Şimdiden afiyet olsun.

MALZEMELER

  • 10 dolmalık biber
  • 150 gram kıyma
  • Yarım çay bardağı pirinç
  • Yarım çay bardağı bulgur
  • Yarım çay bardağı zeytinyağı
  • 1 soğan
  • 1 domates rendesi
  • Birere çay kaşığı kırmızı toz biber, tuz ve karabiber
  • 1 kaşık salça
  • Pişirme sosu:
  • 1 kaşık salça
  • 1 bardak kaynar su

TARİF

  • İç harç malzemelerini bir kapta karıştırın.
  • Dolmalık biberlerin içlerini temizleyin.
  • Sap bölümlerini kapak biçiminde kesin ve ayırın.
  • İç harcı biberlere bölüştürün.
  • Tencereye biberleri yerleştirin.
  • Kapaklarını kapatın.
  • Sos için malzemeleri bir kapta karıştırın.
  • Tencereye dökün.
  • Üzeri kapalı kısık ateşte 25 dakika kadar pişirin.
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