YEMEK

Kıymalı karnabahar yemeği tarifi

Eren Kuyucubaşı Eren Kuyucubaşı
TARİFLER HABERLERİ  | 30.09.2019 14:45 | Son Güncelleme

Kıymalı karnabahar yemeği, sonbahar ve kış mevsiminin sıklıkla tercih edilen ve son derece sağlıklı olan bir kış yemeği. Yapılışı da son derece basit ve pratik. İşte merak edenler için detaylı bir şekilde karnabahar yemeği tarifi geliyor.

Kıymalı karnabahar yemeği tarifi

İçinde bulunan vitamin ve mineraller sayesinde insan sağlığı için oldukça yararlı bir sebze olan karnabaharla bu kış bol bol yemeğini yapacağız. Kıymalı olarak pişirdiğimiz karnabahar yemeğini dilerseniz kıymasız bir şekilde de pişirebilirsiniz. İşte 25 dakikada hazır edeceğiniz karnabahar yemeği tarifi.

KIYMALI KARNABAHAR YEMEĞİ TARİFİ MALZEMELERİ
Bir adet karnabahar
200 gram kıyma
Bir adet soğan
2 yemek kaşığı
Sıvı yağ
Tuz

HAZIRLANIŞI
Karnabahr çiçeklerini ayırın ve bol suda yıkayın.
Soğanı yemeklik olacak şekilde doğrayın ve sıvı yağda pembeleşinceye kadar kavurun. Ardından kıymayı da ekleyin ve rengi dönene kadar pişirin.
Salçayı ekleyin ve 2 dakika daha kavurun.
Karnabahar çiçeklerini ilave edin ve 5 dakika daha kavurun.
Tuzunu da ekledikten sonra 4 su bardağı su koyun ve pişene kadar kaynamaya bırakın.

ARMOL, TSK envanterine girmeye hak kazandı ARMOL, TSK envanterine girmeye hak kazandı
Lezzetine doyum olmaz: Arnavut ciğeriLezzetine doyum olmaz: Arnavut ciğeri
Lakerda nedir? Lakerda nasıl yapılır?Lakerda nedir? Lakerda nasıl yapılır?
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
karnabahar yemeği tarifi kıymalı karnabahar yemeği tarifi kıymalı karnabahar yemeği kalori

En Çok Okunan Haberler

Son paylaşımı olay oldu! Kilolar gitti

Son paylaşımı olay oldu! Kilolar gitti

Survivor ünlüsü kadroya dahil oldu!

Survivor ünlüsü kadroya dahil oldu!

Sadece o şehirde yapılıyor! Ortasına altın koyup...

Sadece o şehirde yapılıyor! Ortasına altın koyup...

Açken bir bardak suyunu içince hiçbir sıkıntı kalmıyor

Açken bir bardak suyunu içince hiçbir sıkıntı kalmıyor

Yemek için akın akın gidiyorlar! Tam 600 çeşit...

Yemek için akın akın gidiyorlar! Tam 600 çeşit...

Aman dikkat! Aç karnına sakın içmeyin

Aman dikkat! Aç karnına sakın içmeyin

İlginizi Çekebilir

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Arnavut ciğeri yapılışı

Lezzetine doyum olmaz: Arnavut ciğeri

Lakerda nedir? Lakerda nasıl yapılır?

Lakerda nedir? Lakerda nasıl yapılır?

Haydari tarifi, haydari nasıl yapılır?

Hem hafif hem de leziz: Haydari

Ajvar tarifi: Ajvar sos nasıl yapılır?

Balkan güzeli ajvar nasıl yapılır?

Portakallı kereviz yemeği tarifi

Sonbaharın en güzel lezzeti: Portakallı kereviz

Tas kebabı tarifi

Evde yapabileceğiniz en lezzetli kebap

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.