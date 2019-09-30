Kıymalı karnabahar yemeği tarifi

İçinde bulunan vitamin ve mineraller sayesinde insan sağlığı için oldukça yararlı bir sebze olan karnabaharla bu kış bol bol yemeğini yapacağız. Kıymalı olarak pişirdiğimiz karnabahar yemeğini dilerseniz kıymasız bir şekilde de pişirebilirsiniz. İşte 25 dakikada hazır edeceğiniz karnabahar yemeği tarifi.

KIYMALI KARNABAHAR YEMEĞİ TARİFİ MALZEMELERİ

Bir adet karnabahar

200 gram kıyma

Bir adet soğan

2 yemek kaşığı

Sıvı yağ

Tuz

HAZIRLANIŞI

Karnabahr çiçeklerini ayırın ve bol suda yıkayın.

Soğanı yemeklik olacak şekilde doğrayın ve sıvı yağda pembeleşinceye kadar kavurun. Ardından kıymayı da ekleyin ve rengi dönene kadar pişirin.

Salçayı ekleyin ve 2 dakika daha kavurun.

Karnabahar çiçeklerini ilave edin ve 5 dakika daha kavurun.

Tuzunu da ekledikten sonra 4 su bardağı su koyun ve pişene kadar kaynamaya bırakın.



