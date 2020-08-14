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Yeni lezzetler tatmak isteyenler için kıymalıya alternatif 3 pratik sebzeli mantı tarifi!

Göksi Beköz Göksi Beköz
TARİFLER HABERLERİ  | Son Güncelleme

Türk mutfağının en popüler ve en sık tüketilen yemeklerinden biri hiç şüphesiz mantıdır. Birçok yöresel çeşidi olan bu geleneksel Türk yemeğini evdeki sebzelerle yapmak da mümkündür. Siz de farklı mantı tarifi arayanlardan biriyseniz hazırladığımız kıymalıya alternatif 3 farklı sebzeli mantı tarifi sizin için faydalı olacaktır.

Yeni lezzetler tatmak isteyenler için kıymalıya alternatif 3 pratik sebzeli mantı tarifi!

İşte birbirinden lezzetli 3 pratik tarif!

PATATESLİ MANTI

Malzemeler:

  • 2 patates

  • 1 avuç doğranmış maydanoz

  • 1 çay kaşığı karabiber

  • 1 çay kaşığı kırmızı toz biber

  • 1,5 tatlı kaşığı tuz

  • 1 yemek kaşığı tereyağı

  • 1 tatlı kaşığı domates salçası

  • 1 paket milföy hamuru

  • Yarım su bardağı su

  • 1 kase sarımsaklı yoğurt

Hazırlanışı:

  • 2 patatesi haşlayıp püre haline getirin. Maydanozu ince ince doğrayın ve karabiber, kırmızı toz biber ve 1 tatlı kaşığı tuzu hazırladığınız pürenin içine ilave edip güzelce karıştırın.

  • Patates içini hazırladıktan sonra mantı hamuru için milföy hamurunun her bir parçasından 9 eşit parça olacak şekilde kareler kesin. Her parçanın ortasına patatesli harçtan koyup hamurun köşelerini mantı şeklinde birleştirin.

  • Hazırladığınız mantıları önceden ısıtılmış 180 derecelik fırında 30 dakika pişirin.

  • Fırından çıkardığınız mantıları servis tabağına alın ve üzerine sarımsaklı yoğurt gezdirin. Dilerseniz 1 yemek kaşığı tereyağ, 1 tatlı kaşığı tereyağ, su ve 1 çay kaşığı tuzu güzelce kavurup mantının üzerine dökebilirsiniz.

ISPANAKLI MANTI

Malzemeler:

  • 3 yumurta

  • 3 su bardağı un

  • 1 tatlı kaşığı tuz

  • 2 yemek kaşığı zeytinyağı

  • Su

İç dolgusu için:

  • 250 gram ıspanak

  • 200 gram ricotta peyniri

  • Karabiber

  • Tuz

  • 1 yemek kaşığı un

Hazırlanışı:

  • Mantı hamuru için 2 yumurta ve 1 yumurta sarısını karıştırma kabına koyun, un ve tuzu da ekleyip karıştırın. Hamura yavaş yavaş su ilave edip sert bir hamur elde edene kadar yoğurma işlemine devam edin.

  • Hamuru hazırladıktan sonra streç filme sarıp buzdolabında dinlendirin.

  • İç harç için için ıspanakları doğrayıp haşlayın. Haşladığınız ıspanakları peynir, tuz, karabiber ve unla karıştırıp bir kenara alın.

  • Hazırladığınız parçaların içine ıspanaklı dolgudan koyup hamuru ikiye katlayın.

  • Büyük tencerede kaynattığınız tuzlu suyun içine hazırladığınız mantıları ilave edip 15 dakika pişirin.

  • Pişen mantıları servis tabağına alın ve domates sosla birlikte sıcak servis edin.

    • BAL KABAKLI ÖZBEK MANTISI

    Malzemeler:

    • Yarım kilo un

    • 3 yumurta sarısı

    • Aldığı kadar su

    • Yarım kilo bal kabağı

    • 4 yemek kaşığı tereyağı

    • 3 kuru soğan

    • Bir tutam toz şeker

    • 2 çay kaşığı tuz

    Hazırlanışı:

    • İlk olarak 3 yumurta sarısı, un ve tuzu güzelce karıştırıp yavaş yavaş su ekleyerek mantı hamurunu yoğurun.

    • İç harcı için rendelenmiş kabak, küp küp doğranmış soğan, tuz ve şekeri eritilmiş tereyağında kavurun.

    • Hazırladığınız hamuru merdane yardımıyla açıp kare parçalar kesin. Her parçanın içine hazırladığınız dolgudan koyun ve mantı şeklinde kapatın.

    • Mantıların içini doldurduktan sonra eritilmiş iki yemek kaşığı tereyağı ile alt kısımlarını yağlayın. Son olarak mantılarınızı buhar tenceresine dizip pişirin.
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