Yeni lezzetler tatmak isteyenler için kıymalıya alternatif 3 pratik sebzeli mantı tarifi!

İşte birbirinden lezzetli 3 pratik tarif!
PATATESLİ MANTI
Malzemeler:
2 patates
1 avuç doğranmış maydanoz
1 çay kaşığı karabiber
1 çay kaşığı kırmızı toz biber
1,5 tatlı kaşığı tuz
1 yemek kaşığı tereyağı
1 tatlı kaşığı domates salçası
1 paket milföy hamuru
Yarım su bardağı su
Hazırlanışı:
2 patatesi haşlayıp püre haline getirin. Maydanozu ince ince doğrayın ve karabiber, kırmızı toz biber ve 1 tatlı kaşığı tuzu hazırladığınız pürenin içine ilave edip güzelce karıştırın.
Patates içini hazırladıktan sonra mantı hamuru için milföy hamurunun her bir parçasından 9 eşit parça olacak şekilde kareler kesin. Her parçanın ortasına patatesli harçtan koyup hamurun köşelerini mantı şeklinde birleştirin.
Hazırladığınız mantıları önceden ısıtılmış 180 derecelik fırında 30 dakika pişirin.
ISPANAKLI MANTI
Malzemeler:
3 yumurta
3 su bardağı un
1 tatlı kaşığı tuz
2 yemek kaşığı zeytinyağı
İç dolgusu için:
250 gram ıspanak
200 gram ricotta peyniri
Karabiber
Tuz
Hazırlanışı:
Mantı hamuru için 2 yumurta ve 1 yumurta sarısını karıştırma kabına koyun, un ve tuzu da ekleyip karıştırın. Hamura yavaş yavaş su ilave edip sert bir hamur elde edene kadar yoğurma işlemine devam edin.
Hamuru hazırladıktan sonra streç filme sarıp buzdolabında dinlendirin.
İç harç için için ıspanakları doğrayıp haşlayın. Haşladığınız ıspanakları peynir, tuz, karabiber ve unla karıştırıp bir kenara alın.
Hazırladığınız parçaların içine ıspanaklı dolgudan koyup hamuru ikiye katlayın.
Büyük tencerede kaynattığınız tuzlu suyun içine hazırladığınız mantıları ilave edip 15 dakika pişirin.
BAL KABAKLI ÖZBEK MANTISI
Malzemeler:
Yarım kilo un
3 yumurta sarısı
Aldığı kadar su
Yarım kilo bal kabağı
4 yemek kaşığı tereyağı
3 kuru soğan
Bir tutam toz şeker
Hazırlanışı:
İlk olarak 3 yumurta sarısı, un ve tuzu güzelce karıştırıp yavaş yavaş su ekleyerek mantı hamurunu yoğurun.
İç harcı için rendelenmiş kabak, küp küp doğranmış soğan, tuz ve şekeri eritilmiş tereyağında kavurun.
Hazırladığınız hamuru merdane yardımıyla açıp kare parçalar kesin. Her parçanın içine hazırladığınız dolgudan koyun ve mantı şeklinde kapatın.
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