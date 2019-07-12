Mynet Trend

Kız arkadaşından ayrılan genç ortalığı birbirine kattı! Polisin zor anları

Buğra Coşkun Buğra Coşkun
YAŞAM  | 12.07.2019 11:15 | Son Güncelleme

Antalya'da, kız arkadaşından ayrıldığı için bunalıma girdiği belirtilen Ahmet E. (20), ormanlıkta tabancayla ateş edince polis ekiplerince gözaltına alındı. Tabancanın yerini söylemesini isteyen polise, farklı yerler gösteren Ahmet E., "Ben polise yalan söylemem" dedi. Tabanca, bölgedeki aramalara rağmen bulunamadı.

Kız arkadaşından ayrılan genç ortalığı birbirine kattı! Polisin zor anları

Olay, dün akşam saatlerinde, Muratpaşa ilçesine bağlı Ermenek Mahallesi'ndeki ormanlıkta meydana geldi. Doğum gününde kız arkadaşından ayrıldığı için bunalıma girdiği belirtilen Ahmet E., tabancayla ormanlıkta rastgele ateş etmeye başladı. İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri gönderildi. Polis, Ahmet E.'den tabancasını bırakıp, teslim olmasını istedi.

Ekipleri görünce kaçmaya başlayan Ahmet E., yaklaşık 1 kilometrelik kovalamacanın ardından yakalandı. Otluk ve çalılık alanda uzun süre tabancayı arayan polis, bulamadı. Bunun üzerine Ahmet E.'den tabancayı attığı yeri göstermesi istendi.

"BEN ORİJİNAL ADAMIM"

Ahmet E. de polise her seferinde farklı yeri gösterdi. Alkollü olduğu için yeri tam hatırlamadığını belirten Ahmet E., "Ben orijinal adamım. Polise yalan söylemem" dedi. Bölgedeki aramalara rağmen tabanca bulunamadı.

Gözaltına alınan Ahmet E., polis merkezine götürüldü.

Kaynak: DHA

Hepsi aynı şekilde ölüyor! Devlet o hastalığı duyar duymaz seferber oldu Hepsi aynı şekilde ölüyor! Devlet o hastalığı duyar duymaz seferber oldu
10 bin liralık borcu hayatını kararttı! Sakın bu hataya düşmeyin10 bin liralık borcu hayatını kararttı! Sakın bu hataya düşmeyin
Mersin'de bulundu! Bakanlık açıklama yapmıştıMersin'de bulundu! Bakanlık açıklama yapmıştı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Antalya Muratpaşa

En Çok Okunan Trend Haberler

Uyarı az önce yapıldı! Kuvvetli bekleniyor

Uyarı az önce yapıldı! Kuvvetli bekleniyor

Güven Bana yarışmasına damga vuran 'İstiklal Marşı' sorusu

Güven Bana yarışmasına damga vuran 'İstiklal Marşı' sorusu

Nando De Colo bombayı patlattı

Nando De Colo bombayı patlattı

O ülkede erkekler kadınlardan daha çok tacize uğruyor!

O ülkede erkekler kadınlardan daha çok tacize uğruyor!

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Görenler telefonlarına sarıldı!

Görenler telefonlarına sarıldı!

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Rizelilerin korkulu rüyası oldu! Tek umutları bu cihaz

Rizelilerin korkulu rüyası oldu! Tek umutları bu cihaz

Marmaris'te ilginç anlar! Sokakta çırılçıplak dolaştı

Marmaris'te ilginç anlar! Sokakta çırılçıplak dolaştı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
10 bin liralık borcu hayatını kararttı! Sakın bu hataya düşmeyin

10 bin liralık borcu hayatını kararttı! Sakın bu hataya düşmeyin

Mersin'de, gergedan böceği bulundu! Bakanlık açıklama yapmıştı

Mersin'de bulundu! Bakanlık açıklama yapmıştı

Meteoroloji'den son hava durumu tahmini! (Kuvvetli yağış bekleniyor)

Uyarı az önce yapıldı! Kuvvetli bekleniyor

Kuşadası'nda boğulma tehlikesi geçiren iki genç için ekipler seferber oldu

Denizde can pazarı! Herkes seferber oldu

Resmi Gazete'den mobil uygulama

Resmi Gazete'de yeni dönem! Kullanımda...

Toz bulutu oluştu! Göz gözü görmedi

Toz bulutu oluştu! Göz gözü görmedi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.