Kız arkadaşının bebeğini "şeytan çıkartma aynine" kurban etti! İdam edildi...

ABD'de 18 yaşındayken kız arkadaşının bebeğini "şeytan çıkarma" ayiniyle öldüren adam idam edildi.

ABD'de Blaine Milam isimli cani adam kız arkadaşının 13 aylık kızını “şeytan çıkarma” ayini gerekçesiyle işkence yaparak öldürdü. 35 yaşındaki Milam, Aralık 2008’de Doğu Teksas’taki karavanında Amora Carson’ı öldürmekten suçlu bulunmuştu.

İDAM EDİLDİ

Mahkeme belgelerine göre, Milam çocuğa 30 saat boyunca işkence uyguladı. Çocuğun kafatasında birden fazla kırık, kol, bacak ve kaburga kırıkları ile çok sayıda ısırık izi olduğu ortaya çıktı. Bebeğin annesi kız arkadaşı Milam’a yardım ettiği gerekçesiyle şartlı tahliye imkanı olmaksızın müebbet hapis cezası almıştı. Milam ise idam cezası aldı ve idam edildi.

Milam’ın avukatları, müvekkilinin zihinsel engelli olduğu gerekçesiyle infazın durdurulmasını talep etmişti. Mahkeme bu talebi reddetti.

