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Kız ve erkek tarafı birbirine girdi! Düğünde 'Çok oynadınız' kavgası!

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TÜRKİYE GÜNCEL  | 24.08.2019 00:16 | Son Güncelleme

Hatay'ın İskenderun ilçesinde taraflar arasında "Çok oynadınız" kavgası çıkınca gelin ve damat düğünden erken ayrıldı.

Kız ve erkek tarafı birbirine girdi! Düğünde 'Çok oynadınız' kavgası!

Alınan bilgiye göre, kent merkezinde bir düğün salonunda, birbirlerini çok oynamakla suçlayan gelin ile damadın yakınları arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesiyle kavgaya dönüşen olayda taraflar birbirine tekme ve yumruklarla saldırdı.

Çevredekilerin haber vermesi üzerine çok sayıda polisin sevk edildiği düğünü güvenlik güçleri yatıştırdı.

Bu sırada gerginliğin devam etmesi üzerine gelin ve damat salondan erken ayrıldı.

Yaralananın olmadığı kavganın ardından polis bir süre tedbir amaçlı salonun çevresinde bekledi. (AA)

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Anahtar Kelimeler:
hatay iskenderun düğün kavga

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