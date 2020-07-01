Kızarmış ekmeğin dostu: Armut reçeli tarifi

Ülkemiz çoğu meyvede olduğu gibi armut bakımından da cennet olduğu için yetişen armutlar tam da reçelini yapmalıktır. Çünkü en iyi armut reçeli sert ama orta olgunluktaki hoş kokulu armutlardan yapılır. Armudun iyisini ayılar yer ancak iyi armudun reçelini de biz yeriz! Pişirirken evinizi mis gibi armut kokusu saracak, kahvaltınıza da tat katacak. Eğer alınmış ama yenilmemiş armutlarınız varsa onları nefis bir kahvaltılığa dönüştürerek değerlendirebilirsiniz. Armudun sapı, üzümün çöpü var deyip hiçbir şeyi beğenmeyenlerin bile bayılacağı armut reçeli tarifi sizlerle!

Armut Reçeli Tarifi

Malzemeler

1 kg armut

4 su bardağı şeker

2-3 adet karanfil

1 adet çubuk tarçın

1/2 adet limon suyu

3 su bardağı su

Tarif

Bolca yıkadığınız armutların kabuklarını soyun ikiye bölün ve ortalarındaki çekirdekleri ve çekirdek yuvalarını temizleyin.

Armutları minik minik doğrayın. Eğer reçelin marmelat kıvamında olmasını istiyorsanız armutları rendeleyin veya robottan geçirin.

Armutları tencereye alın ve üzerine toz şekeri, suyu, karanfili ve çubuk tarçını ilave edin.

Ocağa alıp kaynamaya bırakın. Kaynayınca orta ateşe alın ve ara sıra karıştırın.

Kaynarken üzerinde oluşan köpükleri almayı unutmayın.

Reçelin koyu bir kıvam alması için yaklaşık 2 buçuk saat kadar kaynaması gerekebilir.

Bu sürede iri doğranmış büyük parça armutların uzun süre kaynamasından dolayı parçalanmasını dağılmasını istemiyorsanız kaynama esnasında bir kevgir yardımıyla tencerenin içindeki armutları alabilirsiniz.Ocağı kapatmaya yakın armutları tekrar tencereye ilave edip bir sure daha kaynatabilirsiniz.

Reçel istediğiniz kıvamı alınca ve rengi dönmeye başlayınca ocağı kapatmadan 10 dakika kadar önce limon suyunu ilave ederek kaynatın. İsterseniz birkaç parça limon tuzu da kullanabilirsiniz.

İstediğiniz kıvamı almış olan reçeli ocaktan alıp soğumaya bırakın.

Reçelin içinden tarçını ve karanfilleri alın.

Yıkayıp kaynar suda kaynattığınız ve dezenfekte ettiğiniz kavanozları kurulayarak hazır edin.

Reçel soğuduktan sonra kavanozlara doldurun ve kapaklarını sıkıca kapatın.

Güneş ışığı almayan serin bir yerde muhafaza edin.

