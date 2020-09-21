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Kızartılmış hamurun en tatlı hali: Tulumba tatlısı tarifi

Perihan Gövel Perihan Gövel
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Genellikle tatlıcılardan alınan tulumba tatlısını evde de kolaylıkla yapabilirsiniz. Kolay ve lezzetli olmasıyla sıklıkla tercih edilen bu çıtır çıtır lezzeti kendi ellerinizle yapıp misafirlerinize ikram edebilirsiniz.

Kızartılmış hamurun en tatlı hali: Tulumba tatlısı tarifi

Balkan kültüründen Osmanlı saray mutfağına giren tulumba tatlısı en özel tatlılar arasına girerek lezzetiyle ün salmıştır. Osmanlı saray mutfağının gözdesi olan bu tatlı, ismini tulumbaya benzer bir aletle sıkılarak yağa atılmasından alır. Birbirinden leziz tatlı çeşitlerinden biri olan tulumba tatlısı ile siz de hem kendinizi hem de sevdiklerinizi şımartabilirsiniz.

Evde kolaylıkla hazırlayabileceğiniz akşam keyiflerinin olmazsa olmaz lezzetlerinden biri de şerbetli tatlılardır. Tam ağızlara layık, bol şerbetli, çıtır çıtır tulumba tatlısı tarifini inceleyebilirsiniz.

Tulumba tatlısı malzemeleri:

  • 3 yumurta
  • 1,5 kaşık toz şeker
  • 3 kaşık tereyağı
  • yarım su bardağı yoğurt
  • yarım su bardağı süt
  • 1,5 çay kaşığı tuz
  • 3,5 bardak un
  • 1,5kaşık irmik
  • 1 paket kabartma tozu
  • Ayçiçek yağı (Kızartma için)
    (isteğe göre nişasta eklenebilir)

Şerbeti için;

  • 3 su bardağı su
  • 3 su bardağı şeker
  • 2 adet limon tuzu ya da çeyrek limon

Tulumba tatlısı yapılışı:

  1. İlk önce şerbeti kaynamaya bırakın. Orta büyüklükteki bir tencereye şekeri ve suyu ekleyin ve hafifçe karıştırın. Ardından kısık ateşte 15-20 dakika kaynamaya bırakın. Kaynamaya başlayınca limon ya da limon tuzunu ilave edin Şerbeti 5 dakika bir aralıklarla karıştırmayı ihmal etmeyin.
  2. Hamur için; geniş bir kaba toz şeker, tuz ve tereyağını koyun ve diğer malzemeleri ekleyin. Cıvık bir hamur olması gerekiyor, hamurun kıvamına göre su eklenebilir.
  3. Hamur hazırlandıktan sonra 1 saat kadar dinlenmeye bırakılır.
  4. Hazırladığınız sıvı yağı kızarttığınız tencereye alın ve yağın ısınmasını bekleyin. Tenceredeki yağ hafif kızdıktan sonra altını kısın.
  5. Hamuru dinlendirdikten sonra yıldız uçlu sıkma torbasına alın ve orta ısıdaki yağın içine bir makas yardımıyla keserek atın.
  6. Hamurun çıtır çıtır olması için iki tarafını da rengi hafif esmer olana kadar kızartın.
  7. Kızaran hamurları hiç beklemeden soğumaya aldığınız şerbete aktarın
  8. Hamur bitene kadar bu şekilde kızartma işlemine devam etmelisiniz.

Pratik Tulumba Tatlısı Tarifi İçin Püf Noktaları

Evde kolay tulumba tatlısı tarifi hamurunun dinlenmesi daha iyi ve pütürsüz kabarmasını sağlar. Yumurtalar hamur biraz dinlendikten sonra teker teker konulmalı ve iyice karıştırılmalıdır.
Tatlıların içi hamur kalmaması için kısık ateşte yavaşça pişirilmelidir.
Bunun yanında şerbetin iyice soğuması gerekir aksi takdirde tatlı çıtırlığını kaybederek yumuşar. Şerbeti iyice içine çekmesi için bir müddet bekletilebilir.

Klasik Tulumba Tatlısından Sıkılanlara Yeni Tarifler

Klasik tulumba tatlısı; yıldız uçlu sıkma aleti kullanılarak yapılan şekliyle ünlenmiş herkes tarafından çok sevilen bir tatlıdır. Halka tatlısı ise hamur içeriği aynı olup, yıldız uçlu sıkma aleti kullanılarak normal boyuttan daha uzun kesilir ve halka halinde dökülerek yapılır. Eğer klasik yapımdan sıkıldıysanız malzemelerde bazı değişiklikler yaparak tulumba tatlısını çeşitlendirebilirsiniz. İşte bazı alternatif tarifler:

Çikolatalı tulumba tatlısı; klasik tulumba tatlısının isteğe göre hamurunun içine bir miktar çikolata eklenerek ya da üzerine dökülerek servis edilebilen çeşididir.

Yuvarlak tulumba tatlısı; aynı malzemeler kullanılarak yapılır ancak düz uçlu sıkma aletiyle sıkılarak ya da kaşıkla dökülerek elde edilir.

Glutensiz tulumba tatlısı; yoğurt, yumurta, karbonat ve glutensiz un kullanarak klasik tulumba tatlısıyla aynı aşamalarla yapılır.
Portakal soslu tulumba tatlısı; klasik tulumba tatlısının hamuruna portakal suyu ve nişastalı sos eklenerek yapılır.
İrmiksiz tulumba tatlısı; irmik miktarı kadar un eklenerek yapılır aynı aşamalarla hazırlanır.

Kesme tulumba tatlısı; klasik tulumba tatlısı hiç kesilmeden daire çizilerek tepsiye dökülür ve eşit parçalara bölünerek yapılır.
Fıstıklı tulumba tatlısı; hamurun içine Antep fıstığı eklenir ve isteğe göre şekil verilir.

Dondurmalı tulumba tatlısı; tulumba tatlısının yanında dondurma ile sunulmuş halidir.

Rumeli tulumba tatlısı; Osmanlıdan gelen geleneksel tatlı içerisine farklı baharatlar konularak( tarçın zencefil) servis edildiği halidir.

Tulumba Tatlısı Nasıl Servis Edilir?

Çıtır çıtır pratik tulumba tatlısı tarifini akşam çay keyifleri yanına rahatlıkla hazırlayabilirsiniz. Gün içerisinde bir kriz anında kurtarıcı olabilir. Gittiğiniz bir davette sade bir türk kahvesi eşliğinde, öğle yemeği sonrasında, soğuk süt ile birlikte; toplantı, sunum durumlarında, düğün, bayram misafir ya da hasta ziyaretlerinde bu leziz tatlıyı tüketebilirsiniz.

Tulumba tatlısı kaç kalori?

Küçük bir parça tulumba tatlısı yaklaşık olarak 100 kaloridir. Kullanılan malzeme ölçülerine göre kalori hesabı değişiklik gösterebilir.

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