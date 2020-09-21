Kızartılmış hamurun en tatlı hali: Tulumba tatlısı tarifi

Balkan kültüründen Osmanlı saray mutfağına giren tulumba tatlısı en özel tatlılar arasına girerek lezzetiyle ün salmıştır. Osmanlı saray mutfağının gözdesi olan bu tatlı, ismini tulumbaya benzer bir aletle sıkılarak yağa atılmasından alır. Birbirinden leziz tatlı çeşitlerinden biri olan tulumba tatlısı ile siz de hem kendinizi hem de sevdiklerinizi şımartabilirsiniz.

Evde kolaylıkla hazırlayabileceğiniz akşam keyiflerinin olmazsa olmaz lezzetlerinden biri de şerbetli tatlılardır. Tam ağızlara layık, bol şerbetli, çıtır çıtır tulumba tatlısı tarifini inceleyebilirsiniz.

Tulumba tatlısı malzemeleri:

3 yumurta

1,5 kaşık toz şeker

3 kaşık tereyağı

yarım su bardağı yoğurt

yarım su bardağı süt

1,5 çay kaşığı tuz

3,5 bardak un

1,5kaşık irmik

1 paket kabartma tozu

Ayçiçek yağı (Kızartma için)

(isteğe göre nişasta eklenebilir)

Şerbeti için;

3 su bardağı su

3 su bardağı şeker

2 adet limon tuzu ya da çeyrek limon

Tulumba tatlısı yapılışı:

İlk önce şerbeti kaynamaya bırakın. Orta büyüklükteki bir tencereye şekeri ve suyu ekleyin ve hafifçe karıştırın. Ardından kısık ateşte 15-20 dakika kaynamaya bırakın. Kaynamaya başlayınca limon ya da limon tuzunu ilave edin Şerbeti 5 dakika bir aralıklarla karıştırmayı ihmal etmeyin. Hamur için; geniş bir kaba toz şeker, tuz ve tereyağını koyun ve diğer malzemeleri ekleyin. Cıvık bir hamur olması gerekiyor, hamurun kıvamına göre su eklenebilir. Hamur hazırlandıktan sonra 1 saat kadar dinlenmeye bırakılır. Hazırladığınız sıvı yağı kızarttığınız tencereye alın ve yağın ısınmasını bekleyin. Tenceredeki yağ hafif kızdıktan sonra altını kısın. Hamuru dinlendirdikten sonra yıldız uçlu sıkma torbasına alın ve orta ısıdaki yağın içine bir makas yardımıyla keserek atın. Hamurun çıtır çıtır olması için iki tarafını da rengi hafif esmer olana kadar kızartın. Kızaran hamurları hiç beklemeden soğumaya aldığınız şerbete aktarın Hamur bitene kadar bu şekilde kızartma işlemine devam etmelisiniz.

Pratik Tulumba Tatlısı Tarifi İçin Püf Noktaları

Evde kolay tulumba tatlısı tarifi hamurunun dinlenmesi daha iyi ve pütürsüz kabarmasını sağlar. Yumurtalar hamur biraz dinlendikten sonra teker teker konulmalı ve iyice karıştırılmalıdır.

Tatlıların içi hamur kalmaması için kısık ateşte yavaşça pişirilmelidir.

Bunun yanında şerbetin iyice soğuması gerekir aksi takdirde tatlı çıtırlığını kaybederek yumuşar. Şerbeti iyice içine çekmesi için bir müddet bekletilebilir.