Kızartılmış hamurun en tatlı hali: Tulumba tatlısı tarifi

Balkan kültüründen Osmanlı saray mutfağına giren tulumba tatlısı en özel tatlılar arasına girerek lezzetiyle ün salmıştır. Osmanlı saray mutfağının gözdesi olan bu tatlı, ismini tulumbaya benzer bir aletle sıkılarak yağa atılmasından alır. Birbirinden leziz tatlı çeşitlerinden biri olan tulumba tatlısı ile siz de hem kendinizi hem de sevdiklerinizi şımartabilirsiniz.
Evde kolaylıkla hazırlayabileceğiniz akşam keyiflerinin olmazsa olmaz lezzetlerinden biri de şerbetli tatlılardır. Tam ağızlara layık, bol şerbetli, çıtır çıtır tulumba tatlısı tarifini inceleyebilirsiniz.
Şerbeti için;
Evde kolay tulumba tatlısı tarifi hamurunun dinlenmesi daha iyi ve pütürsüz kabarmasını sağlar. Yumurtalar hamur biraz dinlendikten sonra teker teker konulmalı ve iyice karıştırılmalıdır.
Tatlıların içi hamur kalmaması için kısık ateşte yavaşça pişirilmelidir.
Bunun yanında şerbetin iyice soğuması gerekir aksi takdirde tatlı çıtırlığını kaybederek yumuşar. Şerbeti iyice içine çekmesi için bir müddet bekletilebilir.
Klasik tulumba tatlısı; yıldız uçlu sıkma aleti kullanılarak yapılan şekliyle ünlenmiş herkes tarafından çok sevilen bir tatlıdır. Halka tatlısı ise hamur içeriği aynı olup, yıldız uçlu sıkma aleti kullanılarak normal boyuttan daha uzun kesilir ve halka halinde dökülerek yapılır. Eğer klasik yapımdan sıkıldıysanız malzemelerde bazı değişiklikler yaparak tulumba tatlısını çeşitlendirebilirsiniz. İşte bazı alternatif tarifler:
Çikolatalı tulumba tatlısı; klasik tulumba tatlısının isteğe göre hamurunun içine bir miktar çikolata eklenerek ya da üzerine dökülerek servis edilebilen çeşididir.
Yuvarlak tulumba tatlısı; aynı malzemeler kullanılarak yapılır ancak düz uçlu sıkma aletiyle sıkılarak ya da kaşıkla dökülerek elde edilir.
Glutensiz tulumba tatlısı; yoğurt, yumurta, karbonat ve glutensiz un kullanarak klasik tulumba tatlısıyla aynı aşamalarla yapılır.
Portakal soslu tulumba tatlısı; klasik tulumba tatlısının hamuruna portakal suyu ve nişastalı sos eklenerek yapılır.
İrmiksiz tulumba tatlısı; irmik miktarı kadar un eklenerek yapılır aynı aşamalarla hazırlanır.
Kesme tulumba tatlısı; klasik tulumba tatlısı hiç kesilmeden daire çizilerek tepsiye dökülür ve eşit parçalara bölünerek yapılır.
Fıstıklı tulumba tatlısı; hamurun içine Antep fıstığı eklenir ve isteğe göre şekil verilir.
Dondurmalı tulumba tatlısı; tulumba tatlısının yanında dondurma ile sunulmuş halidir.
Rumeli tulumba tatlısı; Osmanlıdan gelen geleneksel tatlı içerisine farklı baharatlar konularak( tarçın zencefil) servis edildiği halidir.
Çıtır çıtır pratik tulumba tatlısı tarifini akşam çay keyifleri yanına rahatlıkla hazırlayabilirsiniz. Gün içerisinde bir kriz anında kurtarıcı olabilir. Gittiğiniz bir davette sade bir türk kahvesi eşliğinde, öğle yemeği sonrasında, soğuk süt ile birlikte; toplantı, sunum durumlarında, düğün, bayram misafir ya da hasta ziyaretlerinde bu leziz tatlıyı tüketebilirsiniz.
Küçük bir parça tulumba tatlısı yaklaşık olarak 100 kaloridir. Kullanılan malzeme ölçülerine göre kalori hesabı değişiklik gösterebilir.
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