Kızartma yaparken kaçınmanız gereken 4 hata

Evde pişirdiğimiz patatesler neden restoranlardaki gibi olmaz? Dışarıda yediğimiz çıtır tavukların sırrı nedir? Siz de kızarttığınız yiyeceklerde maksimum lezzet yakalamak istiyorsanız bu 5 hatayı bir daha tekrarlamamalısınız.

Çok düşük sıcaklıkta kızartmak



Sıcaklığın düşük olması son derece yanlış. Kızartılan yiyeceklerin, düşük ısıda gevrek olmaları mümkün değil. Üstelik besinler düşük ısıda çok daha fazla yağ çekeceklerdir. Kızartma yaparken termometre kullanmak en mantıklısı, böylelikle her seferinde ısının doğru olduğundan emin olabilirsiniz.

Yanlış yağ seçimi

Kızartma yaparken zeytinyağından kaçının. Zeytinyağı yüksek ısıda yanar. Yüksek ısıya dayanıklı yağlar tercih edin. Yanmış yağlar, kızartmalara tat vermez aksine mahvedebilirler. Bunun için ayçiçek yağından faydalanabilirsiniz

Kızartma tavasını çok doldurmak



Tavayı kalabalıklaştırmak doğru bir pişirme yöntemi değil. Bir kerede çok fazla şey pişirmek cazip olabilir ancak bu durum yiyeceklerin eşit bir şekilde pişmesine engel olur. Bunun yerine yiyecekleri küçük gruplara ayırın.

Artık yağ kullanımı

Ekonomik olsun diye kızartma işlemini tamamladıktan sonra yağı tekrar kullanmayı düşünmeyin. Artık yağlar yiyeceklerin tadını bozar ve son derece sağlıksız hale getirir. Kullanılmış yağın tekrar tekrar ısıltılması yanmasına neden olur.



