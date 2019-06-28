YEMEK

Kızartma yaparken kaçınmanız gereken 4 hata

Eren Kuyucubaşı Eren Kuyucubaşı
KEŞFET HABERLERİ  | 28.06.2019 17:04 | Son Güncelleme

Özellikle yaz mevsiminin en ideal yemeği olan kızartmalar, yaz sofralarında sıklıkla yerini alır. Yapması kolay olsa da aslında bazı küçük hatalar yemeğin tadının bozulmasına neden olur. Bu yüzden sizler için kaçınmanız gereken 4 pişirme hatasını bir araya getirdik.

Kızartma yaparken kaçınmanız gereken 4 hata

Evde pişirdiğimiz patatesler neden restoranlardaki gibi olmaz? Dışarıda yediğimiz çıtır tavukların sırrı nedir? Siz de kızarttığınız yiyeceklerde maksimum lezzet yakalamak istiyorsanız bu 5 hatayı bir daha tekrarlamamalısınız.

Çok düşük sıcaklıkta kızartmak
p

Sıcaklığın düşük olması son derece yanlış. Kızartılan yiyeceklerin, düşük ısıda gevrek olmaları mümkün değil. Üstelik besinler düşük ısıda çok daha fazla yağ çekeceklerdir. Kızartma yaparken termometre kullanmak en mantıklısı, böylelikle her seferinde ısının doğru olduğundan emin olabilirsiniz.

Yanlış yağ seçimi

iStock-913526144

Kızartma yaparken zeytinyağından kaçının. Zeytinyağı yüksek ısıda yanar. Yüksek ısıya dayanıklı yağlar tercih edin. Yanmış yağlar, kızartmalara tat vermez aksine mahvedebilirler. Bunun için ayçiçek yağından faydalanabilirsiniz

Kızartma tavasını çok doldurmak
vv
Tavayı kalabalıklaştırmak doğru bir pişirme yöntemi değil. Bir kerede çok fazla şey pişirmek cazip olabilir ancak bu durum yiyeceklerin eşit bir şekilde pişmesine engel olur. Bunun yerine yiyecekleri küçük gruplara ayırın.

Artık yağ kullanımı

Ekonomik olsun diye kızartma işlemini tamamladıktan sonra yağı tekrar kullanmayı düşünmeyin. Artık yağlar yiyeceklerin tadını bozar ve son derece sağlıksız hale getirir. Kullanılmış yağın tekrar tekrar ısıltılması yanmasına neden olur.


Erkekler de bakım yapar!Erkekler de bakım yapar!
Gelişim çağındaki çocuklar için çok önemli: Kemikleri güçlendiren en önemli besinlerGelişim çağındaki çocuklar için çok önemli: Kemikleri güçlendiren en önemli besinler
Son dönemlerin popüler çayı: Hafızayı güçlendirmek için matcha çayı içinSon dönemlerin popüler çayı: Hafızayı güçlendirmek için matcha çayı için
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
mutfak tüyoları kızartma nasıl yapılır pratik bilgiler

En Çok Okunan Haberler

Yıldız Tilbe kızı ve torunlarıyla poz verdi! İnanılmaz benzerlik

Yıldız Tilbe kızı ve torunlarıyla poz verdi! İnanılmaz benzerlik

Hadise bikinili pozunu paylaştı!

Hadise bikinili pozunu paylaştı!

Günde bir fincan içerek vücuttaki fazlalıkları yakın

Günde bir fincan içerek vücuttaki fazlalıkları yakın

Patlıcanları pişirmeden önce neden süte koymalısınız?

Patlıcanları pişirmeden önce neden süte koymalısınız?

Çiğnedikçe iğne ipliğe döneceksiniz

Çiğnedikçe iğne ipliğe döneceksiniz

Yedikçe beyni güçlendiriyor

Yedikçe beyni güçlendiriyor

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Sivilcesiz ve Işıltılı Bir Cilt için Ballı, Kabartma Tozlu ve Elma Sirkeli Maske

Sivilcesiz ve Işıltılı Bir Cilt için Ballı, Kabartma Tozlu ve Elma Sirkeli Maske

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Mükemmel Karpuzu Seçmenin En Basit Yolu! (Çiftçi Önerisi)

Mükemmel Karpuzu Seçmenin En Basit Yolu! (Çiftçi Önerisi)

Eşek Sütünün Faydaları Nelerdir?

Eşek Sütünün Faydaları Nelerdir?

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Gelişim çağındaki çocuklar için çok önemli: Kemikleri güçlendiren en önemli besinler

Gelişim çağındaki çocuklar için çok önemli: Kemikleri güçlendiren en önemli besinler

Son dönemlerin popüler çayı: Hafızayı güçlendirmek için matcha çayı için

Son dönemlerin popüler çayı: Hafızayı güçlendirmek için matcha çayı için

Kenger sakızı çiğnedikçe iyileştiriyor

Bu sakız çiğnedikçe iyileştiriyor

Görüntüsü korkunç ama lezzeti büyük! İskorpit balığı çorbasına yoğun ilgi

Görüntüsü korkunç ama lezzeti büyük! İskorpit balığı çorbasına yoğun ilgi

Bir profesyonelden daha iyi yemek pişirmenize yardımcı olacak 7 mutfak ipucu

Bir profesyonelden daha iyi yemek pişirmenize yardımcı olacak 7 mutfak ipucu

Maydanozun sağlığımız üzerinde 7 güçlü etkisi

Maydanozun sağlığımız üzerinde 7 güçlü etkisi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.