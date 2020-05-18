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Kızartma yaparken kaçınmanız gereken 4 hata

Eren Kuyucubaşı Eren Kuyucubaşı
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Tıpkı restoranlardaki gibi çıtır patates kızartmaları, lezzetli tavuklar pişirmek istiyorsanız bahsedeceğimiz pişirme hatalarından kurtulmalısınız. İşte sizlere maksimum lezzet yakalatacak kızartma ipuçları...

Kızartma yaparken kaçınmanız gereken 4 hata

Kızartma yapmak oldukça kolay bir yemek türüdür öyle değil mi? Isınan tavada çeşitli gıdaları pişirmek çocuk işi gibi gelse de aslında lezzetli ve çıtır çıtır kızartma yapmak için bazı kurallar vardır. Pişirdiğiniz patateslerin restorandaki gibi çıtır çıtır olmasını ya da soğan halkalarının yumuşamadan kalmasını istiyorsanız bu 5 hatadan kaçınmalısınız.

LEZZETLİ BİR KIZARTMA YAPMAK İÇİN UZAK DURMANIZ GEREKEN 5 HATA

İlk olarak gıdaları düşük ısıda kızartmaktan kaçının! Gevrek bir patates kızartması ya da soğan halkası istiyorsanız yağı doğru ısıya getirmek zorundasınız.

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Yağ seçimine dikkat edin! Sağlıklı olan zeytinyağını kesinlikle kızartma yaparken kullanmayın. Çünkü zeytinyağı düşük duman noktasına sahiptir ve yüksek ısıda hızla yanarak kanserojen maddeleri açığa çıkarır. Kızartma yaparken ayçiçek yağı kullanımı uygundur.

Geniş kızartma tavası kullanın ve içini çok doldurmayın! Gıdaların eşit bir şekilde pişmesi için küçük gruplar halinde kızgın tavaya alın.

Kızartma yağını birden fazla kullanmayın! Bu durum sağlık açısından da son derece tehlikelidir. Aynı zamanda kızartma yağının aromasını k-bozarak pişen yiyeceklerin de tadını farklılaştırır.


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