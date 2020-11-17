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Kızartmalık ile yemeklik patates arasındaki bu farka dikkat!

Gökçen Bektaş Gökçen Bektaş 17.11.2020 08:18 | Son Güncelleme:
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Kızartmalık ile yemeklik patates arasındaki bu farka dikkat!

Mutfağın önemli besinlerinden biri olan patates, yaş kış demeden sofralarda yerini alır. Sabah kahvaltısı, öğle ya da akşam yemeğinde 3 öğün tüketilebilen bir sebzedir kendileri. Tarifi bol olan patatesin de çeşitleri de bulunur. Bu yüzdendir ki kızartmalık ve yemeklik olarak ikiye ayrılır. Peki kızartmalık patatesle yemeklik patates arasındaki fark nedir?

7'den 70'e herkesin severek tükettiği sebzelerin başında gelen patates farklı tariflerle enfes lezzetlere bürünür. Üstelik hiç zahmete girmeden, haşlayarak tükettiğinizde bile kendine has aroması sayesinde enfes bir atıştırmalık olur. En çok tüketilen sebzelerin başında gelen patates kızartmalık ve yemeklik olarak ikiye ayrılır. Yemeklik patatesi kızartırsanız, ne yazık ki patatesin lezzetinden eser kalmaz.

Lezzetli patates tarifleri hazırlamak istiyorsanız, yemek yapmaya başlamadan önce doğru patatesi seçmelisiniz.

KIZARTMALIK VE YEMEKLİK PATATES ARASINDAKİ FARKLAR

Kızartmalık patateslerin nişasta oranı yüksek, su oranı az olmalıdır. Kabuğu kalın, parlak ve iri patateslerdir. Kızartmalık patatesin kabukları koyu sarı ve kırmızıdır.

Haşlamalık patates ise, kızartmalık patatese göre daha küçüktür. Nişasta oranı azdır ve ince kabukludur. Sulu bir içeriğe sahip olan yemeklik patatesler kızartıldığında lezzetsiz olur. Sulu yemekler ve haşlamak için idealdir.


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