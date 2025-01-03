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  4. Kızı Tuğçe Tayfur ile mahkemelik olmuştu! Ferdi Tayfur'un vasiyeti ortaya çıktı

Kızı Tuğçe Tayfur ile mahkemelik olmuştu! Ferdi Tayfur'un vasiyeti ortaya çıktı

Öznur Yaslı İkier Öznur Yaslı İkier Mynet Magazin Editörü
03.01.2025 10:18
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Arabesk müziğinin usta ismi Ferdi Tayfur, bir süredir tedavi gördüğü hastanede 79 yaşında hayata gözlerini yumdu. Ferdi Tayfur'un cenazesi yarın saat 09.00'da İstanbul'a getirilecek. Tayfur için aynı gün saat 12.00'da AKM'de bir tören düzenlenecek. Sanat dünyasını yasa boğan vefat haberinin ardından Ferdi Tayfur'un vasiyeti ortaya çıktı...

Kızı Tuğçe Tayfur ile mahkemelik olmuştu! Ferdi Tayfur'un vasiyeti ortaya çıktı

"İçim Yanar", "Bana Sor", "Yaktı Beni", "Hatıran Yeter", "Ben de Özledim", "Sabahçı Kahvesi" ve "Merak Etme Sen" gibi dillere pelesenk olan şarkılarıyla gönüllere taht kuran Ferdi Tayfur 79 yaşında tedavi gördüğü hastanede yaşamını kaybetti.

Sanat dünyasını ve hayranlarını yasa boğan vefat haberi sonrası Ferdi Tayfur'un tedavi gördüğü hastane önünde adeta izdiham yaşandı. Ferdi Tayfur'un cenazesi yarın saat 09.00'da İstanbul'a getirilecek.

Son dönemde kızı Tuğçe Tayfur ile sorunlar yaşayan Ferdi Tayfur'un vasiyeti de ortaya çıktı. Tayfur'un geçtiğimiz yıllarda verdiği bir röportajda vasiyetine yönelik kullandığı ifadeler sosyal medyada yeniden gündem oldu.

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'O ŞARKILARI ÇOCUKLARIM YAPMADI, BEN YAPTIM'

Tayfur, vasiyetine ilişkin yaptığı konuşmasında şarkılarının telif haklarına yönelik şu ifadeleri kullanmıştı:

"Hayattayken de öldüğüm zaman da benim şarkılarımı herkes ödeme yapmadan dinleyebilsinler diye söyleyeceğim. Çünkü o şarkıları benim çocuklarım ya da mirasçılarım yapmadı. Ben yaptım o şarkıları ve halk duysun diye, insanlar faydalansın diye yaptım."

Her ne kadar Tayfur tarafından bu ifadeler dillendirilmiş olsa da, bu vasiyetin tutanak altına alınıp alınmadığı bilinmiyor.

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KIZIYLA MAHKEMELİK OLMUŞTU

Ferdi Tayfur ve kızı Tuğçe Tayfur, son olarak yaz aylarında yaşadıkları tartışma nedeniyle mahkemelik olmuştu. İkili arasında patlak veren soyadı krizi nedeniyle Tayfur, kızının düğününe katılmamış, ilk torununu dahi görmeye gitmemişti.

Anahtar Kelimeler:
Ferdi Tayfur
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