Kızı Zehra'dan küçük o isimle anılıyordu... Kaya Çilingiroğlu yine fena yakalandı! Genç aşkını öpmeye doyamadı

Kaya Çilingiroğlu özel hayatıyla gündemde olmaya devam ediyor.

Hülya Avşar’dan 2005'te, Feraye Tanyolaç’tan ise 2014'te boşanan, biten evliliklerinden Zehra ve Hüseyin Kaya adında bir oğlu, bir de kızı olan Kaya Çilingiroğlu, özel hayatıyla sıkça adından söz ettiriyor.

Son olarak Mehmet Ali Erbil ile kısa süreli aşk yaşayan 22 yaşındaki Nevide Çiçek ile anılan Kaya Çilingiroğlu genç aşkıyla yakalandı.

Ünlü isim, önceki gece Rumelihisarı'ndaki bir balıkçıdaydı. Milliyet'in haberine gçöre; genç aşkıyla objektiflere yansıyan 60 yaşındaki futbol yorumcusu, sevgilisini öpücüklere boğdu.

"İLİŞKİMİZ ÇOK YENİ"

Mekan çıkışında basın mensuplarını karşısında gören Çilingiroğlu, "Balık yasağı bitti sanırım. Hepiniz balık tutmuş gibisiniz ya" diyerek güldü.

Ünlü isim daha sonra ise "Hanımefendi de kız arkadaşım. İlişkimiz çok yeni" ifadelerini kullanarak yeni aşkını ilan etti.