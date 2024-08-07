MAGAZİN

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Kızı Zehra'dan küçük o isimle anılıyordu... Kaya Çilingiroğlu yine fena yakalandı! Genç aşkını öpmeye doyamadı

Kızı Zehra'dan küçük o isimle anılıyordu... Kaya Çilingiroğlu yine fena yakalandı! Genç aşkını öpmeye doyamadı

Kubra Akalın Kubra Akalın Mynet Magazin Servis Sorumlusu
07.08.2024 07:33
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Hülya Avşar'ı aldattığını ağzından kaçırmasıyla hafızalarda yer edinen Kaya Çilingiroğlu genç aşkıyla yakalandı. 22 yaşındaki Nevide Çiçek ile anılan ünlü isim sevgilisini öpmelere doyamadı.

Kızı Zehra'dan küçük o isimle anılıyordu... Kaya Çilingiroğlu yine fena yakalandı! Genç aşkını öpmeye doyamadı

Kaya Çilingiroğlu özel hayatıyla gündemde olmaya devam ediyor.

Hülya Avşar’dan 2005'te, Feraye Tanyolaç’tan ise 2014'te boşanan, biten evliliklerinden Zehra ve Hüseyin Kaya adında bir oğlu, bir de kızı olan Kaya Çilingiroğlu, özel hayatıyla sıkça adından söz ettiriyor.

Son olarak Mehmet Ali Erbil ile kısa süreli aşk yaşayan 22 yaşındaki Nevide Çiçek ile anılan Kaya Çilingiroğlu genç aşkıyla yakalandı.

Ünlü isim, önceki gece Rumelihisarı'ndaki bir balıkçıdaydı. Milliyet'in haberine gçöre; genç aşkıyla objektiflere yansıyan 60 yaşındaki futbol yorumcusu, sevgilisini öpücüklere boğdu.

Ekran Alıntısı

"İLİŞKİMİZ ÇOK YENİ"

Mekan çıkışında basın mensuplarını karşısında gören Çilingiroğlu, "Balık yasağı bitti sanırım. Hepiniz balık tutmuş gibisiniz ya" diyerek güldü.

s

Ünlü isim daha sonra ise "Hanımefendi de kız arkadaşım. İlişkimiz çok yeni" ifadelerini kullanarak yeni aşkını ilan etti.

Önceki İçerik Sonraki İçerik
Anahtar Kelimeler:
Kaya Çilingiroğlu
En Çok Okunan Haberler
Jose Mourinho, Fenerbahçe'nin başında bir ilki yaşadı!

Jose Mourinho, Fenerbahçe'nin başında bir ilki yaşadı!

Estetik için İspanya'dan İstanbul'a geldi! Ameliyatın ardından hayatını kaybetti

Estetik için İspanya'dan İstanbul'a geldi! Ameliyatın ardından hayatını kaybetti

Manisa'da acı olay! Tarlada uyuyan 6 yaşındaki çocuk kamyonun altında kaldı! Yakınları sürücüyü öldürdü

Manisa'da acı olay! Tarlada uyuyan 6 yaşındaki çocuk kamyonun altında kaldı! Yakınları sürücüyü öldürdü

Bir Çinli dev daha Türkiye'ye geliyor! İki il öne çıktı

Bir Çinli dev daha Türkiye'ye geliyor! İki il öne çıktı

Saliha Gizem Yıldızhan katledilmişti! İple boğulup öldürüldükten sonra tecavüze uğramış

Saliha Gizem Yıldızhan katledilmişti! İple boğulup öldürüldükten sonra tecavüze uğramış

UEFA Konferans Ligi'nde kaleci gol attı!

UEFA Konferans Ligi'nde kaleci gol attı!

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Kelepçeyle kendisini metroya bağladı

Kelepçeyle kendisini metroya bağladı

Columbia'nın çok satan ayakkabısı indirimde! Su geçirmez, dayanıklı...

Columbia'nın çok satan ayakkabısı indirimde! Su geçirmez, dayanıklı...

Oğlunun doğum gününde ölüm saçtı! Cinayetleri adım adım planlamıştı

Oğlunun doğum gününde ölüm saçtı! Cinayetleri adım adım planlamıştı

Komşusunu şikayet etti! "Yatak odası sesinden sinir krizi nasıl geçirilir?"

Komşusunu şikayet etti! "Yatak odası sesinden sinir krizi nasıl geçirilir?"

Sokak modasının gözde spor ayakkabıları burada, yarı fiyatına!

Sokak modasının gözde spor ayakkabıları burada, yarı fiyatına!

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.