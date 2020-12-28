Kızık Balıklı Çeşme: Türkiye'nin gizemli kutsal balıkları

Zamanın birinde, Kızık köyü muhtarı içme suyu olarak kullanılan kaynaktaki balıkları alıp dışarı atmış. Sonrasında muhtarın oğlu, kızı, hanımı ve kendisi bir yıl içinde vefat etmiş ve aileden kimse hayatta kalmamış. Bu olaydan sonra balıklar tekrar türemişler. O günden beri bu olay köyde büyük yankı uyandırmış. Köylüler bu olayı kutsal kabul etmişler. Kıbrıs Barış Harekatı sırasında bir gün köylüler balıkların kaybolduğunu, ertesi gün tekrar yerlerine geldiklerini ve balıkların sırtında yara izi olduğunu görmüşler.

Kızık Köyü Malatya ili Arguvan ilçesine bağlı bulunuyor. Yaklaşık 700 yıl önce kurulan köydeki balıklar kutsal kabul ediliyor. Köy sakinleri, kutsal olarak gördükleri balıklar için kurban kesiyor, öldüklerinde de dualar edip köy mezarlığına defnediyor.

Kızık Köyü'nde , su kaynağının olduğu yerde bulunan 2 havuzdaki balıklar, kutsal kabul ediliyor ve yenilmiyor. Peki nedir bu Kızık Balıklı Çeşme'nin sırrı? Kutsal balıklar neden kutsal sayılıyor gelin inceleyelim.

1990 yıllarında köyde görev yapan bir astsubay askerlerine 3-4 tane balık yakalatmış. 'Hele bakalım biz ölecek miyiz' demiş. Asker, balığı pişirmek için tavaya koyduğunda tavadaki balıklar komple kan kesilmiş. Asker gidip, komutanına durumu anlatmış. Komutan hiç kimseye bildirmeyin, bir çukur kazıp gömün demiş. İşte bu olaylar sayesinde de balıklar kutsal sayılmış.

Çevre köylerden de balıkları görmek için gidenler oluyor. Bu balıkların içinde bulundukları suyu içenlerin ya da evlerine su götürerek banyo yapanların, başta sara hastalığı olmak üzere bir çok hastalığının iyileşeceğine inanılıyor . Her Cuma gecesi, çevre köylerden ve Kızık Köyü'nden insanlar burada toplanarak mum yakıp, dua ediyor. Ölen balıklar ise dualar eşliğinde köy mezarlığına defnediliyor.



