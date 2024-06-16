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  4. Kızıl Goncalar dizisinden Kızılcık Şerbeti dizisine bomba transfer! Nursema'ya partner olacak

Kızıl Goncalar dizisinden Kızılcık Şerbeti dizisine bomba transfer! Nursema'ya partner olacak

Ceylan Yıldız Ceylan Yıldız Mynet Magazin Editörü
16.06.2024 11:47
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Her bölümü çok konuşulan ve oyuncu kadrosuyla geçen sezona damga vuran "Kızıl Goncalar" dizisinin başarılı bir ismi eylülde “Kızılcık Şerbeti”ne transfer oluyor. Yeni isim dizide “Firaz” rolünü canlandıracak ve Nursema’yla partner olacak.

Kızıl Goncalar dizisinden Kızılcık Şerbeti dizisine bomba transfer! Nursema'ya partner olacak

“Kızılcık Şerbeti” dizisi sezon finaliyle günlerdir çok konuşuluyor. Her bölümü sosyal medyada yankı uyandıran diziye yeni oyuncular gelmeye başladı.

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4 oyuncunun ayrıldığı, 5 yeni oyuncunun geleceği dizinin ilk yıldızı Şebnem Bozoklu olmuştu. Dizinin Meri lakaplı Meryem’i belli olurkende yeni bir isimle de bayram öncesi el sıkışıldı.

DİZİYE BATUHAN YÜZGÜLEÇ GELİYOR

Gold Film’in NOW’da ekrana gelen Kızıl Goncalar’a Affan rolüyle konuk olan ve performansıyla beğeni toplayan Batuhan Yüzgüleç “Kızılcık Şerbeti”ne transfer oldu.

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Birsen Altuntaş'ın haberine göre, Yüzgüleç dizide “Firaz” rolünü canlandıracak ve Nursema’yla (Ceren Karakoç) partner olacak.

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Kızılcık Şerbeti
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