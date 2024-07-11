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Kızıl Goncalar'ın Meryem'i Özgü Namal imaj değiştirdi! Görenler çok şaşırdı! 'Tanıyamadım'

Öznur Yaslı İkier Öznur Yaslı İkier Mynet Magazin Editörü
11.07.2024 14:35
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Özcan Deniz ile başrolünü paylaştığı Kızıl Goncalar dizisi ile ekranlarda fırtınalar estiren Özgü Namal şimdilerde yeni projesi için hazırlıklarını sürdürüyor. Özgü Namal, yeni film projesi için imaj değiştirdi. Ünlü ismin son halini görenler çok şaşırdı.

Kızıl Goncalar'ın Meryem'i Özgü Namal imaj değiştirdi! Görenler çok şaşırdı! 'Tanıyamadım'

MYNET-Kurtlar Vadisi, Hanımın Çiftliği, Benim Annem Bir Melek, Masumlar, Merhamet ve Kızıl Goncalar gibi birçok başarılı projede yer alan Özgü Namal şimdilerde dizisinin sezon finali yapmasıyla birlikte yeni film hazırlıklarına başladı.

İMAJ DEĞİŞTİRDİ

İlker Çatak'ın yönetmenliğini yaptığı Sarı Zarflar filmiyle anlaşan Özgü Namal yeni projesi için imaj tazeledi. Ünlü oyuncu siyah uzun saçlarını kısacık kestirerek sarıya boyattı.

MERYEM

SON HALİ ŞAŞIRTTI

Özgü Namal'ın son halini görenler ise çok şaşırdı. Ünlü isme sosyal medyada; 'Tanıyamadım', 'Çok yakışmış', 'Bambaşka biri olmuş' gibi yorumlar yapıldı.

özgü namal

Çekimleri Berlin'de gerçekleşen filmde; İpek Bilgin, Tansu Biçer ve Leyla Cabas gibi isimler de rol aldı.

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Anahtar Kelimeler:
Özgü Namal Kızıl Goncalar konusu
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