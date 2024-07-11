MAGAZİN

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Mauro Icardi ile ayrılığı doğrulamıştı... Wanda Nara soluğu ünlü rapçinin yanında aldı! Onunla müstehcen görüntüler vermişti

Mauro Icardi ile ayrılığı doğrulamıştı... Wanda Nara soluğu ünlü rapçinin yanında aldı! Onunla müstehcen görüntüler vermişti

Öznur Yaslı İkier Öznur Yaslı İkier Mynet Magazin Editörü
11.07.2024 11:56
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Galatasaray'ın yıldız golcüsü Mauro Icardi ile eşi Wanda Nara'nın ayrılık haberi magazin gündemine bomba gibi düştü. Wanda Nara sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla ayrılık haberlerini doğruladı ve 'Mauro ile aile olmaya devam edeceğiz' dedi. İddiaya göre; Nara, ayrılık kararının ardından soluğu bir dönem adının aşk dedikodularına karıştığı rapçi L-Gante'nin yanında aldı.

Mauro Icardi ile ayrılığı doğrulamıştı... Wanda Nara soluğu ünlü rapçinin yanında aldı! Onunla müstehcen görüntüler vermişti

MYNET- Galatasaray’ın yıldız ismi Arjantinli futbolcu Mauro Icardi ile iki çocuğunun annesi Wanda Nara hakkında 'boşanma' iddiaları gündeme gelmişti.

Arjantinli model Wanda Nara eşi Mauro Icardi'yi Instagram'da takip etmeyi de bırakmış ve ayrılık iddiaları güçlenmişti. İddiaların ardından Wanda Nara sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla yıldız golcüyle ayrıldıklarını doğruladı.

wanda nara 1

'AİLE OLMAKTAN VAZGEÇMEYECEĞİZ'

Wanda Nara; ''Sonların ne kadar zor olduğunu ve neye mal olduklarını biliyorum. Televizyonda veya internette gerçek olmayan şeyler var. Ama bunu kabul ediyorum. Ayrılmaya karar verdim ama Mauro ile aile olmaktan vazgeçmeyeceğiz. Aşk varken daha fazlasını denemek hata değildi. Hiçbir şeyden pişman değilim, bu çifte hayatımın en güzel yıllarını verdim ama bugün yalnız kalmak zorundayım. Hiçbir suçlu veya üçüncü şahıs yok, bizim ilişkimiz her zaman dışarıdan görünenden daha güçlü. Önceliğim her zaman çocuklarım oldu ve bugün her zamankinden daha fazla. Saygınız için teşekkürler.'' ifadelerini kullandı.

icardi

ÜNLÜ RAPÇİYLE BULUŞTU

Arjantin’de bulunan Wanda Nara’dan beklenmedik bir hamle daha geldi.

klip

Pablo Layus’un iddiasına göre; Nara, bir dönem adının aşk dedikodularına karıştığı ve klibinde müstehcen sahnelerle rol aldığı rapçi L-Gante ile bir gece kulübünde buluştu.

Boşanacakları söylenmişti! 3. bebek müjdesi Boşanacakları söylenmişti! 3. bebek müjdesi

Express
Yeni aşkıyla gündemdeydi! Olay dans... Yeni aşkıyla gündemdeydi! Olay dans...
Anahtar Kelimeler:
Wanda Nara icardi
En Çok Okunan Haberler
İkinci elde 'sıfır' etkisi sona erdi, tablo terse döndü: "Fiyatlar yüzde 20 artabilir"

İkinci elde 'sıfır' etkisi sona erdi, tablo terse döndü: "Fiyatlar yüzde 20 artabilir"

Türkiye nüfusu son 3 yılda yaşlandı

Türkiye nüfusu son 3 yılda yaşlandı

Antalya'da kan donduran olay: Bacaklarıyla vücudunu sıkıştırıp boğdu!

Antalya'da kan donduran olay: Bacaklarıyla vücudunu sıkıştırıp boğdu!

Kendisi de gelmek istiyor! F.Bahçe, Batshuayi'nin rövanşını o isimle alacak

Kendisi de gelmek istiyor! F.Bahçe, Batshuayi'nin rövanşını o isimle alacak

Fenerbahçe'nin eski sportif direktörü tutuklandı!

Fenerbahçe'nin eski sportif direktörü tutuklandı!

Yenilgi sonrası Mourinho o isimlerin üzerini çizdi! 3 isim kadro dışı...

Yenilgi sonrası Mourinho o isimlerin üzerini çizdi! 3 isim kadro dışı...

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Kocasını küvette yarı baygın halde buldu! Makatından çıkan şaşkına çevirdi

Kocasını küvette yarı baygın halde buldu! Makatından çıkan şaşkına çevirdi

Ünlü markaların spor giyim ürünlerinde büyük indirimler

Ünlü markaların spor giyim ürünlerinde büyük indirimler

Kelepçeyle kendisini metroya bağladı

Kelepçeyle kendisini metroya bağladı

Zayıflamak için bıçak altına yattı! Uyandığında gördüklerine inanamadı

Zayıflamak için bıçak altına yattı! Uyandığında gördüklerine inanamadı

Mutfağınıza sağlık getirecek, "İyi ki aldım!" diyeceksiniz!

Mutfağınıza sağlık getirecek, "İyi ki aldım!" diyeceksiniz!

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.