Kızıl Goncalar konusu ne, oyuncuları kim ve ne zaman başlayacak? Özgü Namal ve Özcan Deniz'li Kızıl Goncalar'dan ilk tanıtım!

Kızıl Goncalar ne zaman başlayacak, sorusu dizinin ilk fragmanının yayınlanmasının ardından sorgulanmaya başladı. Gold Film imzası taşıyan dizinin başrollerinde Özcan Deniz ve Özgü Namal yer alıyor. Bir süredir sakin bir yaşan süren ve 10 yıl sonra setlere dönüş yapma kararı alan Özgü Namal, dizide bir tarikatın içinde yaşayan Meryem’i canlandırıyor. Namal, Meryem rolü için tesettüre girdi.

KIZIL GONCALAR KONUSU

Kızıl Goncalar, seküler bir Atatürkçü olan Levent (Özcan Deniz) ve mutaassıp bir tarikatın içinde yaşayan Meryem’in (Özgü Namal) kaderlerinin kesişmesini konu alırken, inanç ve fikir ayrılıklarına rağmen "evlat" söz konusu olduğunda anneliğin/babalığın birleştirici gücü konusu ele alıyor.

KIZIL GONCALAR OYUNCULARI

Dizide Özcan Deniz ve Özgü Namal’a, Mert Yazıcıoğlu, Erkan Avcı, Hazal Türesan, Mert Turak, Selen Öztürk, Şerif Erol, Duygu Sarışın, Tuğrul Tülek, Yakup Turgut, Sitare Akbaş, Mina Demirtaş, Esma Yılmaz, Zehran Kelleci, Tuana Gizem Uzunlar gibi isimler eşlik ediyor.

KIZIL GONCALAR NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

FOX TV'de yayınlanacak olan Kızıl Goncalar dizisinin ne zaman yayınlanmaya başlayacağına dair bir bilgi paylaşılmadı. Dizinin yayın günü belli olduğunda haberimiz güncellencektir.







