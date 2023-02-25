Kızılcık Şerbeti 17. bölüm fragmanı yayında! Sinir krizi geçiren Umut ortalığı birbirine katıyor

Kızılcık Şerbeti 17. bölüm fragmanı yayınlandı. ATV'nin kısa sürede milyonları ekran başına bağlamayı başaran fenomen dizisi Kızılcık Şerbeti, haftaya bomba gibi bölümle ekrana gelecek. İşte Kızılcık Şerbeti 17. bölüm fragmanına ilişkin ayrıntılar...

KIZILCIK ŞERBETİ 17. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI

Nursema, yaşadıklarından sonra "Herkesin karşısına çıkıp Umut'u seviyorum. Onun karısı olmak istiyorum. diyemediğim için çok özür dilerim. Umarım seni dolu dolu sevecek bir kadınla çık mutlu olursun." diyerek hayıflanıyor.

Aşk acısı çeken Umut ise sinir krizi geçirerek eline geçirdiği her şeyi dağıtıyor.

KIZILCIK ŞERBETİ DİZİSİ 16. BÖLÜM KONUSU

Ömer ve Kıvılcım bombayı patlattıktan sonra el ele evden çıkarlar. Herkes büyük bir şaşkınlık içindedir. Onları anlayan tek kişi ise Alev olacaktır.

Sönmez ise sinirini Fatma'dan çıkaracak, onu bu birliktelik konusunda Kıvılcım'ı yüreklendirmekle suçlayacaktır. Ancak en büyük tepkiyi Doğa verecek, annesini ağır sözlerle eleştirerek kocasının evine dönecektir.

Doğa'nın eve dönüşü özellikle Pembe tarafından büyük bir coşkuyla karşılanır. Abdullah ve Ömer'in konu hakkında konuşmalarına sonradan dahil olan Fatih amcasıyla çok gerilecektir.

Ömer ve Kıvılcım'a hiç tahmin etmedikleri bir şekilde Çimen ve Metehan'dan destek gelir. Her ikisi de anne ve babasının mutluluklarını düşünürler.

Nilay'ın derdi ise araştırıp bulduğu Nursema ve Umut birlikteliğinin evde yaratacağı fırtınadır. Pembe ise bu konuyu geciktirmeden halletmesi gerektiğine inanarak Abdullah'la paylaşır. Abdullah işi hemen ve kesin bir şekilde çözmek üzere harekete geçecektir.



