MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Dizi
  4. Kızılcık Şerbeti bu akşam var mı, bitti mi? Kızılcık Şerbeti son bölüm özeti ve 16 Haziran Show TV yayın akışı

Kızılcık Şerbeti bu akşam var mı, bitti mi? Kızılcık Şerbeti son bölüm özeti ve 16 Haziran Show TV yayın akışı

16.06.2023 19:10 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kızılcık Şerbeti dizisi ile ilgili aramalar dizinin yayın saati yaklaştıkça hız kazandı. Geçtiğimiz hafta 29. bölümü ile ekrana gelen sevilen dizi, cuma akşamlarının reyting sıralamasında Yalı Çapkını ile yarışıyor. Kullanıcılar dizinin bu akşam olup olmadığını sorguluyor. Peki, Kızılcık Şerbeti bu akşam var mı? Kızılcık Şerbeti bitti mi? 16 Haziran Show TV yayın akışı...

Kızılcık Şerbeti bu akşam var mı, bitti mi? Kızılcık Şerbeti son bölüm özeti ve 16 Haziran Show TV yayın akışı

Kızılcık Şerbeti dizisinin yeni bölümü kullanıcılar tarafından araştırılıyor. Muhafazakar ve modern iki ailenin çatışmasını konu alan dizi, cuma akşamlarının en çok izlenen yapımlarından bir oldu. İşte kadrosunda Settar Tanrıöğren, Aliye Uzunatağan, Sibel Taşçıoğlu, Evrim Alasya, Müjde Uzman, Sıla Türkoğlu, Doğukan Gügör, Ceren Karakoç ve Serkan Tınmaz gibi isimleri bulunduran Kızılcık Şerbeti'nin bu akşam olup olmadığı ve Kızılcık Şerbeti sezon finali...

KIZILCIK ŞERBETİ BU AKŞAM VAR MI?

Show TV'nin reyting rekortmeni dizisi Kızılcık Şerbeti geçtiğimiz hafta 29. bölümü ile sezon finaline girdi. Yeni sezon tarihi ile ilgili henüz bilgi verilmezken, izleyiciler şimdiden dizinin yeni bölümünü araştırmaya başladı.

FyNCy22X0AcVYaJ

Bu akşam Kızılcık Şerbeti'nin yerine Show TV'de saat 20.00'de
yabancı sinema Taşıyıcı ekrana gelecek.

KIZILCIK ŞERBETİ SEZON FİNALİ SON BÖLÜM ÖZETİ

Geçtiğimiz cuma günü 29. bölümü ile ekrana gelen Kızılcık Şerbeti, izleyicilere heyecan dolu bir sezon finali yaşattı. Yayınlanan sezon finalinde Kıvılcım ve Ömer önce Paris'te kahvaltı yapıp ardından konsoloslukta evlendiler.

FyNFDSEX0AodRzV

Ailesini evlerinde ilk defa ağırlamak isteyen Umut ve Nursema'nın market alışverişi bölümün en çok konuşulan konularından oldu. 9.000 TL'ye yakın bir tutarda alışveriş yapan Nursema, izleyicilerin dikkatini çekti.

kizilcik-serbeti-final-mi-yapiyor-1572

Diğer yandan ailesini evlerinde toplayan Doğa, tüm aile fertlerinin içinde Fatih'ten boşanacağını açıkladı. Adrenalinin oldukça yüksek olduğu bölümün sonunda ise Kıvılcım ve Ömer trafik kazası geçirdi.

16 HAZİRAN SHOW TV YAYIN AKIŞI

07:00 Yabancı Damat
09:00 Neler Oluyor Hayatta
11:00 Yaprak Dökümü
13:00 Gelinim Mutfakta
16:00 Aşk ve Umut
17:00 Hicran
18:40 Kanal D Ana Haber
20:00 Yabancı Sinema Taşıyıcı
21:45 Yerli Sinema Hep Yek
23:30 Yabancı Sinema Taşıyıcı
01:30 Poyraz Karayel
04:00 Kavak Yelleri

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Başrollerini Aslı Enver ve Mehmet Günsür'ün paylaştığı Arayış dizisi seyirciyle buluştuBaşrollerini Aslı Enver ve Mehmet Günsür'ün paylaştığı Arayış dizisi seyirciyle buluştu
Küvette sere serpe uzandı! Dekolteli pozu mest ettiKüvette sere serpe uzandı! Dekolteli pozu mest etti
Genç görünmesinin sırrı; kemik suyu! Beline kadar yırtmaçla pozGenç görünmesinin sırrı; kemik suyu! Beline kadar yırtmaçla poz
Anahtar Kelimeler:
show tv yayın akışı Müjde Uzman ele

En Çok Okunan Haberler

Asgari ücret pazarlığında %21'lik fark! Türk-İş ve TİSK'in masadaki teklifi...

Asgari ücret pazarlığında %21'lik fark! Türk-İş ve TİSK'in masadaki teklifi...

Türkiye'nin dört bir yanından gelen haberler korkuttu! Bodrum, Van...

Türkiye'nin dört bir yanından gelen haberler korkuttu! Bodrum, Van...

9 kişinin öldüğü arazi kavgasında korkunç detay! Ekipler çatışmanın ortasında kalmış

9 kişinin öldüğü arazi kavgasında korkunç detay! Ekipler çatışmanın ortasında kalmış

Araç sahipleri dikkat! İBB teklif etti: İSPARK ücretlerine büyük zam yolda

Araç sahipleri dikkat! İBB teklif etti: İSPARK ücretlerine büyük zam yolda

Kılıçdaroğlu'na oy vermedim' diyen Abdüllatif Şener'e CHP'den sert tepki!

Kılıçdaroğlu'na oy vermedim' diyen Abdüllatif Şener'e CHP'den sert tepki!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Tanju Özcan'a 'heykel' cevabı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Tanju Özcan'a 'heykel' cevabı

GÜNÜN VİDEOSU

23 yıldır üzerindeki şortuyla kanyonda yaşayan 'Arapgirli Tarzan': "Sezonumu açtım klarnet çalıp söylüyorum"
23 yıldır üzerindeki şortuyla kanyonda yaşayan 'Arapgirli Tarzan': "Sezonumu açtım klarnet çalıp söylüyorum"

İlginizi Çekebilir

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Gelinin ihanetini damat düğünde ifşa etti! Görüntüleri gösterince...

Gelinin ihanetini damat düğünde ifşa etti! Görüntüleri gösterince...

Sokak modasının yükselen yıldızı! Puma'da %35'e varan indirim

Sokak modasının yükselen yıldızı! Puma'da %35'e varan indirim

Köpeğine tecavüz ederken yakalanmıştı! Savunması kan dondurdu

Köpeğine tecavüz ederken yakalanmıştı! Savunması kan dondurdu

Çırılçıplak soyunup ağaçla cinsel ilişkiye girmeye çalıştı

Çırılçıplak soyunup ağaçla cinsel ilişkiye girmeye çalıştı

Efsanevi termos markası Stanley'de indirim! Yanınızdan ayıramayacaksınız

Efsanevi termos markası Stanley'de indirim! Yanınızdan ayıramayacaksınız

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.