Kızılcık Şerbeti bu akşam var mı, bitti mi? Kızılcık Şerbeti son bölüm özeti ve 16 Haziran Show TV yayın akışı

Kızılcık Şerbeti dizisinin yeni bölümü kullanıcılar tarafından araştırılıyor. Muhafazakar ve modern iki ailenin çatışmasını konu alan dizi, cuma akşamlarının en çok izlenen yapımlarından bir oldu. İşte kadrosunda Settar Tanrıöğren, Aliye Uzunatağan, Sibel Taşçıoğlu, Evrim Alasya, Müjde Uzman, Sıla Türkoğlu, Doğukan Gügör, Ceren Karakoç ve Serkan Tınmaz gibi isimleri bulunduran Kızılcık Şerbeti'nin bu akşam olup olmadığı ve Kızılcık Şerbeti sezon finali...

KIZILCIK ŞERBETİ BU AKŞAM VAR MI?

Show TV'nin reyting rekortmeni dizisi Kızılcık Şerbeti geçtiğimiz hafta 29. bölümü ile sezon finaline girdi. Yeni sezon tarihi ile ilgili henüz bilgi verilmezken, izleyiciler şimdiden dizinin yeni bölümünü araştırmaya başladı.

Bu akşam Kızılcık Şerbeti'nin yerine Show TV'de saat 20.00'de

yabancı sinema Taşıyıcı ekrana gelecek.

KIZILCIK ŞERBETİ SEZON FİNALİ SON BÖLÜM ÖZETİ

Geçtiğimiz cuma günü 29. bölümü ile ekrana gelen Kızılcık Şerbeti, izleyicilere heyecan dolu bir sezon finali yaşattı. Yayınlanan sezon finalinde Kıvılcım ve Ömer önce Paris'te kahvaltı yapıp ardından konsoloslukta evlendiler.

Ailesini evlerinde ilk defa ağırlamak isteyen Umut ve Nursema'nın market alışverişi bölümün en çok konuşulan konularından oldu. 9.000 TL'ye yakın bir tutarda alışveriş yapan Nursema, izleyicilerin dikkatini çekti.

Diğer yandan ailesini evlerinde toplayan Doğa, tüm aile fertlerinin içinde Fatih'ten boşanacağını açıkladı. Adrenalinin oldukça yüksek olduğu bölümün sonunda ise Kıvılcım ve Ömer trafik kazası geçirdi.

16 HAZİRAN SHOW TV YAYIN AKIŞI

07:00 Yabancı Damat

09:00 Neler Oluyor Hayatta

11:00 Yaprak Dökümü

13:00 Gelinim Mutfakta

16:00 Aşk ve Umut

17:00 Hicran

18:40 Kanal D Ana Haber

20:00 Yabancı Sinema Taşıyıcı

21:45 Yerli Sinema Hep Yek

23:30 Yabancı Sinema Taşıyıcı

01:30 Poyraz Karayel

04:00 Kavak Yelleri

