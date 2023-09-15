KIZILCIK ŞERBETİ bu akşam var mı, saat kaçta? KIZILCIK ŞERBETİ yeni sezon ne zaman? 15 Eylül 2023 Show TV yayın akışı

Kızılcık Şerbeti'nin yeni bölümü dizinin sıkı takipçileri tarafından heyecanla bekleniyor. İzlenme rekorları kıran Kızılcık Şerbeti dizisi yeni sezonuyla ekranlara dönüyor. Show Tv'de yayınlanan dizinin sezon finalinde Kıvılcım ve Ömer kaza yapmıştı. Peki, Kızılcık Şerbeti 2. sezon ne zaman başlayacak? Kızılcık Şerbeti 30. bölümü bu akşam var mı? İşte konuya ilişkin detaylar...

KIZILCIK ŞERBETİ YENİ SEZON NE ZAMAN?

Sıla Türkoğlu, Doğukan Güngör, Evrim Alasya, Barış Kılıç, Settar Tanrıöğen, Sibel Taşçıoğlu ve Müjde Uzman gibi isimlerin oyuncu kadrosunda yer aldığı Kızılcık Şerbeti, 2. sezon, 30. bölümü ile 15 Eylül 2023 Cuma akşamı yayın hayatına devam edecek.

KIZILCIK ŞERBETİ BUGÜN VAR MI, SAAT KAÇTA?

Show Tv'nin sevilen dizisi Kızılcık Şerbeti, bu akşam (15 Eylül 2023 Cuma) saat 20.00'de yayınlanacak.

15 EYLÜL 2023 SHOW TV YAYIN AKIŞI

12:15 Aslı Hünel İle Gelin Evi

15:00 Didem Arslan Yılmaz’la Vazgeçme

18:45 Show Ana Haber

20:00 Kızılcık Şerbeti

