KIZILCIK ŞERBETİ bu akşam var mı, saat kaçta? KIZILCIK ŞERBETİ yeni sezon ne zaman? 15 Eylül 2023 Show TV yayın akışı

Kızılcık Şerbeti'nin yeni bölümü dizinin sıkı takipçileri tarafından heyecanla bekleniyor. İzlenme rekorları kıran Kızılcık Şerbeti dizisi yeni sezonuyla ekranlara dönüyor. Show Tv'de yayınlanan dizinin sezon finalinde Kıvılcım ve Ömer kaza yapmıştı. Peki, Kızılcık Şerbeti 2. sezon ne zaman başlayacak? Kızılcık Şerbeti 30. bölümü bu akşam var mı? İşte konuya ilişkin detaylar...
Sıla Türkoğlu, Doğukan Güngör, Evrim Alasya, Barış Kılıç, Settar Tanrıöğen, Sibel Taşçıoğlu ve Müjde Uzman gibi isimlerin oyuncu kadrosunda yer aldığı Kızılcık Şerbeti, 2. sezon, 30. bölümü ile 15 Eylül 2023 Cuma akşamı yayın hayatına devam edecek.
Show Tv'nin sevilen dizisi Kızılcık Şerbeti, bu akşam (15 Eylül 2023 Cuma) saat 20.00'de yayınlanacak.
12:15 Aslı Hünel İle Gelin Evi
15:00 Didem Arslan Yılmaz’la Vazgeçme
18:45 Show Ana Haber
20:00 Kızılcık Şerbeti