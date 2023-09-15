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KIZILCIK ŞERBETİ bu akşam var mı, saat kaçta? KIZILCIK ŞERBETİ yeni sezon ne zaman? 15 Eylül 2023 Show TV yayın akışı

15.09.2023 11:12 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kızılcık Şerbeti bu akşam var mı, sorusu dizinin yayın gününde gündeme geldi. Show Tv'de yayınlanan Kızılcık Şerbeti dizisi 2. sezonuyla kaldığı yerden devam edecek. Oyuncu kadrosunda Sıla Türkoğlu, Doğukan Güngör, Evrim Alasya ve Barış Kılıç gibi isimlerin yer aldığı dizi son dönemin çok izlenen dizileri arasında yer aldı. Peki, Kızılcık Şerbeti bu akşam var mı, saat kaçta? Kızılcık Şerbeti yeni sezon ne zaman? İşte haberin detayları...

Kızılcık Şerbeti'nin yeni bölümü dizinin sıkı takipçileri tarafından heyecanla bekleniyor. İzlenme rekorları kıran Kızılcık Şerbeti dizisi yeni sezonuyla ekranlara dönüyor. Show Tv'de yayınlanan dizinin sezon finalinde Kıvılcım ve Ömer kaza yapmıştı. Peki, Kızılcık Şerbeti 2. sezon ne zaman başlayacak? Kızılcık Şerbeti 30. bölümü bu akşam var mı? İşte konuya ilişkin detaylar...

KIZILCIK ŞERBETİ YENİ SEZON NE ZAMAN?

Sıla Türkoğlu, Doğukan Güngör, Evrim Alasya, Barış Kılıç, Settar Tanrıöğen, Sibel Taşçıoğlu ve Müjde Uzman gibi isimlerin oyuncu kadrosunda yer aldığı Kızılcık Şerbeti, 2. sezon, 30. bölümü ile 15 Eylül 2023 Cuma akşamı yayın hayatına devam edecek.

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KIZILCIK ŞERBETİ BUGÜN VAR MI, SAAT KAÇTA?

Show Tv'nin sevilen dizisi Kızılcık Şerbeti, bu akşam (15 Eylül 2023 Cuma) saat 20.00'de yayınlanacak.

kızılcık şerbeti pembe

15 EYLÜL 2023 SHOW TV YAYIN AKIŞI

12:15 Aslı Hünel İle Gelin Evi

15:00 Didem Arslan Yılmaz’la Vazgeçme

18:45 Show Ana Haber

20:00 Kızılcık Şerbeti

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