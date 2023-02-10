Kızılcık Şerbeti bu akşam var mı, yeni bölüm ne zaman? İşte Kızılcık Şerbeti 16. bölüm fragmanı ve Show TV yayın akışı

Kızılcık Şerbeti yeni bölümün ne zaman ekrana geleceği merak ediliyor. Oyuncuları arasında Sıla Türkoğlu, Doğukan Güngör, Evrim Alasya gibi isimlerin yer aldığı Kızılcık Şerbeti her hafta cuma akşamları yayınlanıyor. Bu akşam saat 20:30’da Habertürk Ortak Yayını ekrana gelecek. İşte yeni bölüm fragmanı ve detaylar

KIZILCIK ŞERBETİ BU AKŞAM VAR MI?

Kızılcık Şerbeti dizisi bu akşam ekrana gelmeyecek. Dizinin yeni bölümünün önümüzdeki hafta yayınlanması bekleniyor. Bu akşam saat 20:30’da Habertürk Ortak Yayını ekrana gelecek. İşte Kızılcık Şerbeti 16. bölüm fragmanı

KIZILCIK ŞERBETİ YENİ BÖLÜM FRAGMANI İÇİN TIKLAYINIZ





SHOW TV YAYIN AKIŞI

06:00 Aziz

08:00 Bu Sabah

12:00 Show Ana Haber

15:00 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme

18:45 Show Ana Haber

20:30 Habertürk Ortak Yayın

