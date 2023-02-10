Kızılcık Şerbeti bu akşam var mı, yeni bölüm ne zaman? İşte Kızılcık Şerbeti 16. bölüm fragmanı ve Show TV yayın akışı

Kızılcık Şerbeti yeni bölümün ne zaman ekrana geleceği merak ediliyor. Oyuncuları arasında Sıla Türkoğlu, Doğukan Güngör, Evrim Alasya gibi isimlerin yer aldığı Kızılcık Şerbeti her hafta cuma akşamları yayınlanıyor. Bu akşam saat 20:30’da Habertürk Ortak Yayını ekrana gelecek. İşte yeni bölüm fragmanı ve detaylar
Kızılcık Şerbeti dizisi bu akşam ekrana gelmeyecek. Dizinin yeni bölümünün önümüzdeki hafta yayınlanması bekleniyor. Bu akşam saat 20:30’da Habertürk Ortak Yayını ekrana gelecek. İşte Kızılcık Şerbeti 16. bölüm fragmanı
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06:00 Aziz
08:00 Bu Sabah
12:00 Show Ana Haber
15:00 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme
18:45 Show Ana Haber
20:30 Habertürk Ortak Yayın