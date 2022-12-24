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Kızılcık Şerbeti dizisinden Doğa'nın giydiği cekete alternatif öneriler

23.12.2022 15:38 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Serin kış ayları, ceket ve montlarla yapılan kombinlerle renkleniyor. Son dönemdeki televizyon dizilerinde de oyuncuların giydiği birbirinden şık ceket modelleri göze çarpıyor! Cuma akşamları birçok kişiyi ekran başına kilitleyen Kızılcık Şerbeti dizisinin Doğa karakterini canlandıran güzel oyuncusu Sıla Türkoğlu'nun giydiği kısa deri ceket çok konuşuldu. Sizin için Doğa'nın çok sevilen ceketine benzeyen modelleri bir araya getirdik. İşte, detaylar!

Kızılcık Şerbeti dizisinden Doğa'nın giydiği cekete alternatif öneriler

Dizi karakterleri için özenle seçilen kostümler, çoğu zaman modaya yön veriyor. Kızılcık Şerbeti dizisinde de Sıla Türkoğlu'nun canlandırdığı Doğa karakteri her bölüm birbirinden şık kıyafetler tercih ediyor. Dizinin yine çok beğenilen bir bölümünde Doğa'nın üzerinde herkesi kendine hayran bırakan bir ceket vardı. Gelin, Doğa'nın stilini yakalamanıza yardım edecek, bu cekete benzeyen alternatif parçaları detaylı olarak inceleyelim.

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1. Şık ve farklı olmanızı sağlayacak: Freenfitmall Deri Ceket

Kızılcık Şerbeti dizisinden Doğa'nın giydiği cekete alternatif öneriler

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Doğa gibi soğuk günlerde koyu tonları tercih ediyorsanız kombinlerinizi Freenfitmall Deri Ceket'le taçlandırabilirsiniz. Slim fit kesimiyle daha zayıf gözükmenizi sağlayan ceket, fermuar ve kemer detaylarıyla hareket kazanıyor. Omuzlarındaki düğmeli şerit detayları daha dik ve uzun gözükmenize yardımcı oluyor. Hem vintage hem spor tarza uyarlanabilen ceketin cepleri, anahtar ve telefon gibi eşyalarınızı yanınızda taşıyabilmenizi sağlıyor. Modelin farklı renk alternatifleri olduğunu da ekleyelim.

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2. Soğuk günlerde kurtarıcınız olacak: Loveofzi Kemerli Deri Uzun Ceket

Kızılcık Şerbeti dizisinden Doğa'nın giydiği cekete alternatif öneriler

Serin havalarda sizi sıcacık tutacak, Doğa'nın giydiği gibi içi kürklü ancak daha uzun bir ceket arıyorsanız Loveofzi Kemerli Deri Uzun Ceket'i denemelisiniz. Fermuarının altında kemer bağlaması bulunan ceketin kollarında da aynı kemer detayı bulunuyor. Kürklü yakası soğuk havanın vücudunuza temasını önlüyor. Suni deri ve suni kürkten üretildiği için vegan ürünleri tercih edenler tarafından gönül rahatlığıyla kullanılabilir.

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3. Her tarza uyum sağlayabilen: MIKLL Kadın Deri Ceket

Kızılcık Şerbeti dizisinden Doğa'nın giydiği cekete alternatif öneriler

İnce ve hafif yapısıyla üzerinizde ağırlık yaratmayacak MIKLL Kadın Deri Ceket, stilinizin tamamlayıcı parçası olarak ön plana çıkıyor. Klasik stili ve dar kesimiyle tüm gözleri üzerinde toplayacak ceket, ince çizgi detaylarıyla da fark yaratıyor. Oldukça konforlu yapısı sayesinde gün boyu rahat etmenize yardımcı oluyor. Yanlarda iki adet cebi bulunuyor ve kollarda fermuar detayı yer alıyor.

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4. Etkileyici tarzıyla bakışları üzerinize çekin: Huixin Kürk Yaka Suni Deri Ceket

Kızılcık Şerbeti dizisinden Doğa'nın giydiği cekete alternatif öneriler

Doğa'nın ceketini beğendiniz ancak daha göz alıcı bir model arayışındaysanız Huixin Kürk Yaka Suni Deri Ceket'i mutlaka incelemelisiniz. Kollarındaki fermuar detayının yanı sıra yakasındaki beyaz tüyleriyle de dikkat çeken ceket rüzgâr geçirmiyor. Retro kol tasarımı ve etkileyici kalıbıyla fit gözükmenize yardımcı oluyor. Sizi soğuktan korumakla kalmıyor, aynı zamanda farklı yapısıyla şıklığınıza şıklık katıyor.

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5. Oversize stili benimseyenlere: Kısa Suni Deri Ceket

Kızılcık Şerbeti dizisinden Doğa'nın giydiği cekete alternatif öneriler

Siz de Kızılcık Şerbeti dizisinin Doğa karakterinin tercih ettiği gibi kısa ceketleri beğeniyorsanız Kısa Suni Deri Ceket, tam size göre! Krem rengi suni kürkle üşümenizi engelleyen ceketin yanlarında iki adet cebi yer alıyor. Dirsekler ve bel bölgesinde bulunan kürk detayları, bütün bir görünüm sağlıyor. Hem elbiselerle hem pantolon ve taytlarla rahatlıkla kullanılabiliyor.

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6. Şık duruşuyla dikkat çeken: MIKLL Kadın Dar Kesim Deri Ceket

Kızılcık Şerbeti dizisinden Doğa'nın giydiği cekete alternatif öneriler

Eğer daha açık tonlara sahip bir ceket arayışındaysanız MIKLL Kadın Dar Kesim Deri Ceket'i tercih edebilirsiniz. Dar kesiminin yanı sıra vintage duruşuyla da ilgi gören ceketin farklı cep tasarımı, stilini hareketlendiriyor. Dayanıklı ve uzun ömürlü ceket, yıllar boyunca kombinlerinize eşlik edebiliyor. Dolaplarınızın kurtarıcı parçası olacak, zarif modele göz atmadan alacağınız cekete karar vermeyin, deriz.

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7. Cool ve rahat: DeFacto Regular Fit Suni Deri Biker Ceket

Kızılcık Şerbeti dizisinden Doğa'nın giydiği cekete alternatif öneriler

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Birçok farklı renkle uyum sağlayabilen DeFacto Regular Fit Suni Deri Biker Ceket, cepleriyle oldukça zarif bir duruş sergiliyor. Ayrıca belinde ufak bir kemer detayı bulunuyor ve asimetrik fermuarı, cool duruşunuzu öne çıkarıyor. Kaliteli materyalden üretildiği için uzun süre sorunsuz kullanılıyor. Bedene tam oturan ceket, kısa olduğu için tüm alt giyim ürünleriyle uyum sağlayabiliyor.

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8. Kış boyu tüm kombinlere eşlik edecek: Loveofzi Uzun Çıtçıtlı Deri Ceket

Kızılcık Şerbeti dizisinden Doğa'nın giydiği cekete alternatif öneriler

Doğa'nın ceketini beğendiniz ancak daha uzun modelleri de incelemek istiyorsanız sıradaki parçayı çok seveceksiniz. Tüm kış üzerinizden çıkarmak istemeyeceğiniz Loveofzi Uzun Çıtçıtlı Deri Ceket, içindeki kürk sayesinde gün boyu sıcak kalmanıza yardımcı oluyor. Çıtçıt düğmeler sayesinde kolayca giyiliyor. Büyük ve geniş cepleri, yanınızda birçok eşyanızı taşıyabilmenizi sağlıyor. Siyah ve krem renginin uyumuyla şıklığınızı tamamlıyor. Uzun boyuyla serin havalarda sizi sıcacık tutuyor.

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9. Fit ve gösterişli stil: Butikburuc Kadın Siyah Beli Kemerli Biker Deri Mont

Kızılcık Şerbeti dizisinden Doğa'nın giydiği cekete alternatif öneriler

Küçük fermuar detaylı kollarına hayran kalacağınız Butikburuc Kadın Siyah Beli Kemerli Biker Deri Mont, simetrik şekilde dizilmiş dört fermuarıyla etkileyici tarzınızı öne çıkarıyor. Bel bölümünde yer alan kemer detayı, daha fit görünmenizi sağlıyor. İnce yapısı sayesinde gün boyu üzerinizde ağırlık hissi yaratmıyor. Siz de Doğa'nın stilini benimsemek istiyor ancak kürk detayları olmayan bir model arıyorsanız parçaya mutlaka bir şans verin.

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10. Spor stilin vazgeçilmezi: MaNMaNing Kadife Sıcak Tutan Ceket

Kızılcık Şerbeti dizisinden Doğa'nın giydiği cekete alternatif öneriler

Deri yerine kadife parçaları tercih ediyor, Doğa'nın stilini kadife bir ceketle yakalamak istiyorsanız MaNMaNing Kadife Sıcak Tutan Ceket, tam size göre! Ceketin içindeki yünlü yapı ve kadife dış yüzeyi, soğuk havalarda sizi sıcak tutacak. Çıtçıt düğmeleriyle rahatça giyilen ceketin eşsiz duruşu, hemen her tarz pantolon ve elbiseyle kolayca kombinlenmesini sağlıyor. Eşsiz rengiyle de görenlerin beğenisini kazanan ceket, sizin de favoriniz olacak.

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