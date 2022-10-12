Kızılcık Şerbeti dizisi Show TV ekranlarında izleyiciyle buluşacak. Dizinin hangi gün ve saat kaçta yayınlanacağı henüz belli olmadı. Bu bilgilerin ilerleyen günlerde açıklanması bekleniyor. Farklı kültürlerden iki ailenin hikayesinin ekranlara geleceği Kızılcık Şerbeti dizisinde Evrim Alasya, Sıla Türkoğlu gibi oyuncular yer alacak. Peki Kızılcık Şerbeti dizisinin konusu nedir? Kızılcık Şerbeti dizisinin oyuncuları kimler? İşte detaylar...
Evrim Alasya'nın hayat verdiği Kıvılcım karakteri iyi eğitimli, realist ve modern bir kadındır. Eşinden boşanmasının ardından dimdik ayakta olan ve kızlarını da inandığı değerler doğrultusunda yetiştirmiştir. Selin Türkmen'in hayat verdiği Kıvılcım'ın küçük kızı Çimen lise öğrencisidir. Sıla Türkoğlu'nun canlandırdığı, Kıvılcım'ın büyük kızı Doğa ise üniversitede diş hekimliği eğitimi almaktadır. Doğa'nın eşi Fatih (Doğukan Güngör) muhafazakar bir aileden gelir. Dizide, iki farklı kültürleri olan ailelerin yaşantısı işleniyor.
Sıla Türkoğlu
Doğukan Güngör
Feyza Civelek
Ceren Yalazoğlu Karakoç
Emrah Altıntoprak
Feray Darıcı
Selin Türkmen
Özlem Çakar
Oral Özer
Rahimcan Kapkap
Serkan Tınmaz
Tuana Gizem Uzunlar
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