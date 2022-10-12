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Kızılcık Şerbeti dizisinin konusu nedir? Kızılcık Şerbeti dizisinin oyuncuları kimler?

12.10.2022 15:49 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kızılcık Şerbeti adındaki yeni dizi fragmanıyla dikkatleri üzerine çekti. Bununla birlikte Kızılcık Şerbeti dizisinin konusu, oyuncuları ve hangi kanalda yayınlanacağı merak konusu oldu. Dizinin başrolünde ekranların tanınan simalarından oyuncular da yer alıyor. Peki Kızılcık Şerbeti dizisinin konusu nedir? Kızılcık Şerbeti dizisinin oyuncuları kimler? İşte detaylar...

Kızılcık Şerbeti dizisinin konusu nedir? Kızılcık Şerbeti dizisinin oyuncuları kimler?

Kızılcık Şerbeti dizisi Show TV ekranlarında izleyiciyle buluşacak. Dizinin hangi gün ve saat kaçta yayınlanacağı henüz belli olmadı. Bu bilgilerin ilerleyen günlerde açıklanması bekleniyor. Farklı kültürlerden iki ailenin hikayesinin ekranlara geleceği Kızılcık Şerbeti dizisinde Evrim Alasya, Sıla Türkoğlu gibi oyuncular yer alacak. Peki Kızılcık Şerbeti dizisinin konusu nedir? Kızılcık Şerbeti dizisinin oyuncuları kimler? İşte detaylar...

KIZILCIK ŞERBETİ DİZİSİNİN KONUSU NEDİR?

Evrim Alasya'nın hayat verdiği Kıvılcım karakteri iyi eğitimli, realist ve modern bir kadındır. Eşinden boşanmasının ardından dimdik ayakta olan ve kızlarını da inandığı değerler doğrultusunda yetiştirmiştir. Selin Türkmen'in hayat verdiği Kıvılcım'ın küçük kızı Çimen lise öğrencisidir. Sıla Türkoğlu'nun canlandırdığı, Kıvılcım'ın büyük kızı Doğa ise üniversitede diş hekimliği eğitimi almaktadır. Doğa'nın eşi Fatih (Doğukan Güngör) muhafazakar bir aileden gelir. Dizide, iki farklı kültürleri olan ailelerin yaşantısı işleniyor.

Kızılcık Şerbeti dizisinin konusu nedir? Kızılcık Şerbeti dizisinin oyuncuları kimler?

KIZILCIK ŞERBETİ DİZİSİNİN OYUNCULARI KİMLER?

Sıla Türkoğlu
Doğukan Güngör
Feyza Civelek
Ceren Yalazoğlu Karakoç
Emrah Altıntoprak
Feray Darıcı
Selin Türkmen
Özlem Çakar
Oral Özer
Rahimcan Kapkap
Serkan Tınmaz
Tuana Gizem Uzunlar

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