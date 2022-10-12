Kızılcık Şerbeti dizisi Show TV ekranlarında izleyiciyle buluşacak. Dizinin hangi gün ve saat kaçta yayınlanacağı henüz belli olmadı. Bu bilgilerin ilerleyen günlerde açıklanması bekleniyor. Farklı kültürlerden iki ailenin hikayesinin ekranlara geleceği Kızılcık Şerbeti dizisinde Evrim Alasya, Sıla Türkoğlu gibi oyuncular yer alacak. Peki Kızılcık Şerbeti dizisinin konusu nedir? Kızılcık Şerbeti dizisinin oyuncuları kimler? İşte detaylar...

KIZILCIK ŞERBETİ DİZİSİNİN KONUSU NEDİR?

Evrim Alasya'nın hayat verdiği Kıvılcım karakteri iyi eğitimli, realist ve modern bir kadındır. Eşinden boşanmasının ardından dimdik ayakta olan ve kızlarını da inandığı değerler doğrultusunda yetiştirmiştir. Selin Türkmen'in hayat verdiği Kıvılcım'ın küçük kızı Çimen lise öğrencisidir. Sıla Türkoğlu'nun canlandırdığı, Kıvılcım'ın büyük kızı Doğa ise üniversitede diş hekimliği eğitimi almaktadır. Doğa'nın eşi Fatih (Doğukan Güngör) muhafazakar bir aileden gelir. Dizide, iki farklı kültürleri olan ailelerin yaşantısı işleniyor.

KIZILCIK ŞERBETİ DİZİSİNİN OYUNCULARI KİMLER?

Sıla Türkoğlu

Doğukan Güngör

Feyza Civelek

Ceren Yalazoğlu Karakoç

Emrah Altıntoprak

Feray Darıcı

Selin Türkmen

Özlem Çakar

Oral Özer

Rahimcan Kapkap

Serkan Tınmaz

Tuana Gizem Uzunlar

