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Kızılcık Şerbeti konusu nedir, oyuncuları kimler? Kızılcık Şerbeti gerçek hikaye mi? İşte merak edilenler

14.11.2022 19:03 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kızılcık Şerbeti dizisinin konusu, oyuncuları ve uyarlama olup olmadığı gibi detaylar merak ediliyor. Yayın hayatına Show Tv'de başlayan Kızılcık Şerbeti gerçek bir hayat hikayesinden uyarlanmıştır. Konusu ve oyuncularıyla dikkat çeken yeni dizi hakkında merak edilenler sorgulanıyor. Peki, Kızılcık Şerbeti konusu nedir, oyuncuları kimler? Kızılcık Şerbeti gerçek hikaye mi? İşte merak edilenler...

Kızılcık Şerbeti konusu nedir, oyuncuları kimler? Kızılcık Şerbeti gerçek hikaye mi? İşte merak edilenler

Kızılcık Şerbeti, yönetmenliğini Hakan Kırvavaç'ın üstlendiği, senaryosunu Melis Civelek'in kaleme aldığı dram türündeki Türk televizyon dizisidir. Her cuma akşamı seyirciyle buluşan Kızılcık Şerbeti'nin başrollerini Barış Kılıç, Evrim Alasya, Sıla Türkoğlu, Sibel Taşçıoğlu, Müjde Uzman, Doğukan Güngör ve Settar Tanrıöğen paylaşmaktadır. İşte Kızılcık Şerbeti'nin konusu, oyuncuları ve merak edilenler...

kızılcık şerbeti dizisi

KIZILCIK ŞERBETİ UYARLAMA MI?

Kızılcık Şerbeti gerçek bir hayat hikayesinden esinlerek yazılmıştır. Dizinin hikayesi, Yasak Elma dizisinin de hikayesini yazan Melis Civelek tarafından yazılıyor.

KIZILCIK ŞERBETİ KONUSU

İyi eğitimli, realist ve modern bir kadın olan Kıvılcım (Evrim Alasya), eşinden boşandıktan sonra dimdik ayakta kalmış, iki kızını da inandığı değerler doğrultusunda yetiştirmiştir. Küçük kızı Çimen (Selin Türkmen) henüz liseye devam etmekte, büyük kızı Doğa (Sıla Türkoğlu) ise üniversitede diş hekimliği okumaktadır. Kıvılcım’ın tek isteği çocuklarının ileride başarılı ve mutlu olmalarını görmektir.

kızılcık-şerbeti

Doğa’nın daha üniversiteye girdiği ilk yıl erkek arkadaşıyla evlenmesiyle büyük bir hayal kırıklığı yaşayan Kıvılcım, hayatının şokunu kızının kocasının ailesiyle tanışmasında yaşar. Doğa’nın kocası Fatih’in (Doğukan Güngör) ailesi muhafazakâr bir ailedir. Kıvılcım, kızının hayata bu kadar farklı bakan bir aileyle yapamayacağını düşünür. Doğa ise aşklarının her türlü farklılığın üstesinden geleceğine inanmaktadır. “Kızılcık Şerbeti” doğruları aynı, yöntemleri farklı olan iki uç aile arasında kalan bir aşk hikayesidir.

kızılcık-şerbeti-oyuncuları

KIZILCIK ŞERBETİ OYUNCU KADROSU

Barış Kılıç - Ömer Ünal
Evrim Alasya - Kıvılcım Arslan
Sıla Türkoğlu - Doğa Korkmaz
Doğukan Güngör - Fatih Ünal
Sibel Taşçıoğlu - Pembe Ünal
Müjde Uzman - Alev Arslan
Settar Tanrıöğen - Abdullah Ünal
Aliye Uzunatağan
Feyza Civelek
Ceren Yalazoğlu Karakoç
Emrah Altıntoprak
Feray Darıcı
Selin Türkmen Çimen
Özlem Çakar
Oral Özer
Rahimcan Kapkap
Serkan Tınmaz
Tuana Gizem Uzunlar

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Evrim Alasya Barış Kılıç Sıla Türkoğlu show

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